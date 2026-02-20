Оповещения от Киноафиши
«Каждый раз рыдаю»: актер Григорий Калинин ответил на вопросы Киноафиши

20 февраля 2026 16:38
На телеканале ТНТ показали финальные серии нового комедийного сериала «Госзащита», в котором рассказывается история мошенника, заключившего сделку со следствием. На протяжении сезона зрители наблюдали в кадре актера Григория Калинина. Он ответил на вопросы Киноафиши, поделился любимыми фильмами и сериалами, а также отметил вдохновляющих артистов и режиссеров.

Ваш любимый режиссер?

Много лет уже для меня режиссер №1 в мире — это Пол Томас Андерсон. Он сочетает в себе все, что я люблю в кино: эмоциональность, глубоких персонажей, четкую, но ненавязчивую форму и удивительное чувство юмора. При этом он всегда мыслит масштабно, даже в самых, на первый взгляд, интимных историях.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

«Семь» Дэвида Финчера. Для меня это кинобиблия. Идеальный драматический триллер по стилю, сценарию, монтажу, атмосфере. А также выдающаяся операторская работа Дариуса Хонджи и легендарные открывающие титры Кайла Купера. В детстве при первом просмотре он немного перевернул мое сознание и взгляд на кинематограф.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Сериал «Безумцы». Взгляд на Америку и американскую мечту через призму рекламного бизнеса. Невероятно стильный, местами абсурдный, с глубокой объемной драматургией и умной режиссурой. Как хороший большой литературный роман.

Любимая комедия?

Каждые два года стабильно пересматриваю «Тутси» Сидни Поллака. Лучшая комедия, которую я видел. Очень люблю с детства это кино. Всегда поднимает настроение и дарит надежду в трудную минуту.

Любимый актер или актриса, которые вдохновляют?

Их много. Например, всегда вдохновляют Дастин Хоффман, Мэрил Стрип — они чистые гении. Каждая работа покойного Филипа Сеймура Хоффмана очень дорога, Мэтта Дэймона тоже обожаю. Просто приятно смотреть на то, как они существуют в кадре.

Любимый советский фильм?

«Свой среди чужих, чужой среди своих». Каждый раз рыдаю.

Что смотрите прямо сейчас?

Сейчас смотрю четвертый сезон «Убийства в одном здании». Легкий и ненавязчивый. Нравятся актеры из моего детства — Стив Мартин и Мартин Шорт. Также заинтересовал «Медленные лошади». В данный момент на втором сезоне. Гари Олдман — великий актер.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«Ласт Квест» Пети Федорова. Это даже не сериал, а многосерийный фильм. Ничего подобного в русском сериальном сегменте не выходило. Абсолютно авторский. Чистое кино.

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
