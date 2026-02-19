Оповещения от Киноафиши
Мальчик отправляется к месту падения метеорита в трейлере фильма «Мой дед»

19 февраля 2026 11:10
Релиз в кинотеатрах состоится 26 февраля.

Кинопрокатная компания World Pictures и кинокомпания RWV Film выпустили трейлер семейного приключенческого фильма «Мой дед». Главные роли исполнили такие именитые артисты, как Владимир Гостюхин, Ирина Пегова и Артем Ткаченко. Компанию им составили Всеволод Клименок, Константин Чепурин и Ольга Виниченко. Автор сценария и режиссер — Святослав Власов.

В центре сюжета — осиротевший 12-летний Ваня, который прибывает в глухую сибирскую деревню, где живет его дед-лесник. Заметив метеорит, главные герои отправляются в опасную и увлекательную экспедицию к месту падения космического тела. Лишь смелости, отваге и любви по силам преодолеть все преграды, которые уготованы Ване и его дедушке в тайге. Кроме того, это история взросления. По ходу этого приключения Ваня превратится из мальчика в настоящего мужчину.

Этот фильм — глубокомысленный разговор о фундаментальных гуманистических ценностях, рассчитанный на зрителей любого возраста. Картина была показана на XXXI Международном кинофестивале в Минске «Лiстапад», где удостоилась приза Союзного государства за развитие духовно нравственных и культурно-исторических ценностей, приза за лучшую мужскую роль в игровом фильме и приза зрительских симпатий.

