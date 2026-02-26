Россияне больше не смотрят «Великолепный век»: свежая турецкая «мылодрама» с Эрчел заменила шедевр с Узерли

Времена поменялись, и зрители вместе с ними.

Эпоха «Великолепного века» в российских чартах, кажется, окончательно завершилась. Легендарный сериал, который годами держался в топах и породил целое поколение фанаток Халита Эргенча и Мерьем Узерли, в январе 2026-го даже не затесался в рейтинги крупнейших онлайн-кинотеатров. Свободное место главной турецкой звезды заняла Ханде Эрчел.

«Бюллетень кинопрокатчика» выяснил, что в списках лучших внезапно закрепилась турецкая мелодрама «Два мира, одно желание». Причем на ИВИ её смотрели активнее, чем «Новые приключения Шурика» и «Мажора в Дубае».

Для проекта без громкой рекламной кампании это серьезная заявка. На «Кинопоиске» у фильма уверенные 7.5 – для жанра более чем достойно. И главное, зритель явно голосует не ностальгией, а эмоцией здесь и сейчас.

История строится вокруг адвоката Бильге и археолога Джана, которые когда-то встретились детьми в больнице. Спустя годы судьба сталкивает их при странных обстоятельствах – герой оказывается в коме и начинает слышать только её.

Мистика, детективная линия, новогодняя атмосфера и легкая грусть переплетаются в одну аккуратную сказку для взрослых.

Отдельный фактор – Ханде Эрчел. Здесь она и звезда кадра, и соавтор сценария.

В рецензиях отмечают: «Фильм получился действительно трогательным и романтичным», а финал называют «неоднозначным», без привычной сиропной развязки.

Для аудитории, уставшей от бесконечных дворцовых интриг и многочасовых страстей «Великолепного века», такой формат оказался свежее.

Турецкая мелодрама больше не обязана быть сагой про султанов на сотни серий. Достаточно камерной истории о любви и попытке вернуть утраченное. Январские цифры показывают – зритель к этому повороту готов.

Ранее мы писали: Любимый завтрак Озчивита попал даже в «Великолепный век»: турки его готовят по-особому – но и вы справитесь за 20 минут (рецепт)