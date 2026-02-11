Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Начались съемки сиквела «Сокровищ гномов» с Никитой Кологривым

11 февраля 2026 16:19
Главные герои отправляются в Дубай.

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko сообщили о старте съемок продолжения семейной приключенческой картины «Сокровища гномов» (2025). Вторая часть получила заголовок «Сокровища гномов 2: Пещера Али-Бабы». К главной роли вернулся Никита Кологривый.

В оригинальных «Сокровищах гнома» Кологривый сыграл авантюриста Рому, который погряз в долгах. Чтобы расплатиться, он идет на подлог, вписав себя в завещание одинокого старика. Однако вместе с домом покойного Рома получает нескольких настоящих гномов, способных находить клады.

Сиквел расскажет о событиях, которые разворачиваются спустя год. Казалось бы, что после пережитых приключений жизнь Ромы наконец должна наладиться, но непрестанные капризы гномов не дают ему покоя. Ситуация меняется, когда в старой библиотеке главный герой обнаруживает магическое зеркало и выпускает на волю гнома Ловкариуса. Он предлагает персонажу Кологривого отыскать легендарную пещеру Али-Бабы. Соблазненный Рома сбегает в Дубай, тогда как его жена Наташа и дочь Варя в компании гномов отправляются за ним.

Кроме Кологривого, в актерский состав предстоящего фильма вошли Анастасия Уколова, Алиса Руденко, Константин Ивлев, Дмитрий Чеботарев, Роман Курцын, Никита Тарасов и Матвей Петухов. Режиссерское кресло вновь занял Александр БабаевСемейный призрак», «Снеговик»).

Фото: «Наше кино»
Виктория Аморина
