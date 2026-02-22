Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер

Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер

22 февраля 2026 17:12
Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер

Оба проекта стали популярными на Западе и умеренно хитовыми в России.

Есть сериалы, которые смотришь один раз – и забываешь. Есть те, к которым возвращаешься из уважения. А есть редкие случаи, когда пересмотр становится привычкой. У меня таких детективов всего два.

На очень условном втором месте – «И никого не стало» (2015). Трехсерийная экранизация Агаты Кристи, где десять человек оказываются заперты на острове и начинают умирать по одному.

После гибели Тайвина Ланнистера в «Игре престолов» я полез изучать фильмографию Чарльза Дэнса – и наткнулся на этот мини-сериал. С тех пор возвращаюсь к нему регулярно. Дэнс здесь безупречно холоден, а его герой держит паузу в лучших традициях королевского совета Вестероса.

Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер

Первое место без вариантов – первый сезон «Фарго». Подчеркиваю: именно первый. Остальные смотрел по разу – все еще «ну, неплохо», но уже без той магии. А вот к дебютному сезону стабильно возвращаюсь хотя бы раз в год.

Заснеженные пейзажи, абсурд, который постепенно превращается в кошмар, и Лестер в исполнении Мартина Фримена – Ватсона из «Шерлока» – медленно и страшно меняется на наших глазах. И, конечно, гениальный злодей Билли Боба Торнтона. Абсолютное величие.

«Фарго» выходил примерно в то же время, что и потрясающий первый сезон «Настоящего детектива», но все равно запал мне в душу сильнее. А вам?

Ранее мы писали: Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

Фото: Кадр из сериала «И никого не стало», «Фарго»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? «Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? Читать дальше 23 февраля 2026
Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Читать дальше 23 февраля 2026
Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя Читать дальше 22 февраля 2026
20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее 20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее Читать дальше 22 февраля 2026
Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится Читать дальше 22 февраля 2026
Не ждите 3 сезон «Соло прокачки»: свежее аниме с дурацким названием заменило «Поднятие уровня» – теперь Европа вместо Японии Не ждите 3 сезон «Соло прокачки»: свежее аниме с дурацким названием заменило «Поднятие уровня» – теперь Европа вместо Японии Читать дальше 22 февраля 2026
Лучший мини-сериал в истории сняли… в Польше? Именно так считал сам Кубрик: 10 серий, но больше одной за раз не посмотрите Лучший мини-сериал в истории сняли… в Польше? Именно так считал сам Кубрик: 10 серий, но больше одной за раз не посмотрите Читать дальше 22 февраля 2026
Этому детективу из Италии уже 10 лет – жаль, не знала о нем раньше: не уступает скандинавским, а зрители зовут «одним из лучших» Этому детективу из Италии уже 10 лет – жаль, не знала о нем раньше: не уступает скандинавским, а зрители зовут «одним из лучших» Читать дальше 21 февраля 2026
В лучшей черной комедии 2026-го неудачник устроил резню ради наследства: «Богачи здесь умирают смешно и часто» В лучшей черной комедии 2026-го неудачник устроил резню ради наследства: «Богачи здесь умирают смешно и часто» Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше