Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер

Есть сериалы, которые смотришь один раз – и забываешь. Есть те, к которым возвращаешься из уважения. А есть редкие случаи, когда пересмотр становится привычкой. У меня таких детективов всего два.

На очень условном втором месте – «И никого не стало» (2015). Трехсерийная экранизация Агаты Кристи, где десять человек оказываются заперты на острове и начинают умирать по одному.

После гибели Тайвина Ланнистера в «Игре престолов» я полез изучать фильмографию Чарльза Дэнса – и наткнулся на этот мини-сериал. С тех пор возвращаюсь к нему регулярно. Дэнс здесь безупречно холоден, а его герой держит паузу в лучших традициях королевского совета Вестероса.

Первое место без вариантов – первый сезон «Фарго». Подчеркиваю: именно первый. Остальные смотрел по разу – все еще «ну, неплохо», но уже без той магии. А вот к дебютному сезону стабильно возвращаюсь хотя бы раз в год.

Заснеженные пейзажи, абсурд, который постепенно превращается в кошмар, и Лестер в исполнении Мартина Фримена – Ватсона из «Шерлока» – медленно и страшно меняется на наших глазах. И, конечно, гениальный злодей Билли Боба Торнтона. Абсолютное величие.

«Фарго» выходил примерно в то же время, что и потрясающий первый сезон «Настоящего детектива», но все равно запал мне в душу сильнее. А вам?

