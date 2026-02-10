Ольга Бузова презентовала в Санкт-Петербурге ромком «Равиоли Оли»

5 февраля знаменитая певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова вернулась в родной Санкт-Петербург, чтобы представить ромком «Равиоли Оли», который в то же день стартовал в российских кинотеатрах.

В честь петербуржской премьеры Бузова сменила привычный пучок волос на более легкую прическу с романтичными локонами у лица. Оделась Ольга в изысканное перламутрово-розовое платье с длинными рукавами с аппликацией в виде двух крупных бантов.

Выступая с речью, Бузова отметила, что показ в Питере для нее особенно ценен. «Равиоли Оли» — первый фильм в карьере Ольги, в котором она исполнила главную роль. В этой связи для артистки было важно представить этот проект в городе, где прошли ее детство и юность.

«Мы уверены, что то, что мы сняли для вас — оно имеет место и необходимо сейчас в нашей стране и в кинотеатрах. Потому что в этом сложном мире, где столько задач, столько ситуаций, которые нам нужно решать, так важно и так здорово, что есть легкая, понятная, при этом с глубоким смыслом романтическая комедия, которая позволяет расслабиться и заставляет поверить в любовь», — отметила Бузова.

По сюжету сыгравшая саму себя Ольга Бузова сходится с безупречным красавцем из Германии по имени Генрих, который убеждает ее инвестировать свои средства в его завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная Ольга соглашается, но Генрих оказывается мошенником, который, получив деньги, тут же сбегает. Тогда Ольга лично отправляется на убыточный завод, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.