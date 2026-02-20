Концовку этого голландского триллера Кубрик считал самым страшным, что видел за жизнь

Стэнли Кубрик, человек, снявший «Сияние» и «Заводной апельсин», однажды признался: самый страшный фильм в истории кино снял не он. Малоизвестный голландский режиссёр Джордж Слёйцер впечатлил легенду кино.

Речь о картине «Исчезновение» 1988 года — экранизации повести Тима Краббе «Золотое яйцо». Кубрик настолько впечатлился, что пересмотривал фильм и даже звонил режиссёру, чтобы лично сказать: это самое страшное, что он когда-либо видел.

«Ваш фильм — самый страшный, который я когда-либо видел. Я смотрел его десять раз».

Там нет скримеров, нет монстров, нет потусторонней силы. Есть только двое влюблённых — Рекс и Саския, которые едут на каникулы во Францию. По дороге Саския рассказывает странный сон: будто она внутри золотого яйца и боится, что оно разобьётся. А через пару часов она заходит в придорожный магазин за напитками и бесследно исчезает.

Всё. Никаких свидетелей, никаких следов, только размытая фотография, где видно, как Саския выходит из магазина с каким-то мужчиной. Дальше три года Рекс занимается только поисками. Это превращается в одержимость, в смысл жизни, в болезнь.

Он забрасывает работу, друзей, забивает на жизнь, лишь бы узнать, что случилось с Саскией. И финал, который ждёт зрителя, не просто шокирует. Он оставляет после себя чувство безысходности, которое не отпускает ещё несколько дней.

Кубрик отмечал: отсутствие спецэффектов делает этот фильм только лучше, ведь натуральность картинки помогает почувстсвовать себя в шкуре героя. Хотя режиссёр никогда не говорил, что «Исчезновение» повлияло на его работы, интерес к этому фильму говорит сам за себя. Кубрик всю жизнь утверждал, что настоящий ужас скрыт не в потустороннем, а в человеческой психике.

Кстати, в 1993 году Слёйцер переснял свой фильм для Голливуда — называется «Исчезнувшие без следа». Но это редкий случай, когда ремейк оказался сильно хуже оригинала, хотя и выглядел в разы лучше с технической точки зрения.