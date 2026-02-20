Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости 5 турецких сериалов, после которых вы уже не скоро вернетесь к западным — станете фанатом №1

20 февраля 2026 16:55
Кадры из сериалов «В чем вина, Фатмагюль?», «Ранняя пташка»

Именно с этих проектов чаще всего начинается настоящая зависимость.

Турецкие сериалы давно переросли статус просто «мыльных опер для домохозяек». Миллионы зрителей по всему миру следят за героями, плачут над их драмами и влюбляются в турецкую эстетику. Но если вы только присматриваетесь к этому миру, важно не прогадать с выбором. Есть те самые проекты, после которых обратного пути уже нет — вы станете фанатом навсегда.

Конечно, любой разговор о турдизи начинается с «Постучись в мою дверь». Это абсолютный хит, с которого стартуют 90% новичков. История про Эду и Серкана давно стала визитной карточкой и входным билетом в мир турецких ромкомов. Но в этой подборке мы сознательно ушли от него в сторону не менее достойных историй — для тех, кто хочет копнуть глубже.

Начнем с «Чукур» (2017–2021) — это уже почти легенда. История про стамбульский район, который контролирует семья Кочовалы, и про младшего сына Ямача, который возвращается домой и попадает в водоворот криминальных разборок. На Кинопоиске у сериала 8,7 балла, и это одна из самых высоких оценок среди турецких проектов.

«Черная любовь» (2015–2017) — история про то, как социальные барьеры разрушают чувства. Кемаль — сын парикмахера, Нихан — дочь богача на грани банкротства. Казалось бы, любовь победит все, но на пути встает Эмир, одержимый Нихан, и его отец Галип, готовый на любые преступления. Рейтинг 8,2.

«В чем вина, Фатмагюль?» (2010–2012) — тяжелая, но важная драма. Фатмагюль становится жертвой насилия, а по турецким законам преступник может избежать наказания, женившись на пострадавшей. Сериал поднимает острые темы и держит в напряжении до конца: 8,3 балла.

«Любовь напрокат» (2015–2017) — романтическая комедия с искрометным сюжетом. Омер не хочет жениться по расчету и втягивает в игру официантку Дефне. А дальше — любовный треугольник, интриги и море юмора. Тоже 8,3.

«Ранняя пташка» (2018–2019) — история про Санем, которая работает в рекламном агентстве и мечтает о лучшей жизни. Когда владелец передает дела сыновьям, ее жизнь переворачивается. Легкий, но цепляющий сериал с рейтингом 8,0.

Фото: Кадры из сериалов «В чем вина, Фатмагюль?», «Ранняя пташка»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
