«Мистер Ноготь» умолчал, а на Reddit выяснили: какие сериалы мастера любят включать в нейл-салонах

Зимой 2026 на экраны вышла комедия «Мистер Ноготь» с Александром Робаком. Сюжет простой: Семага – мастер по росписи матрёшек «старой закалки», после закрытия цеха открывает маникюрный салон.

Пытаясь вернуть уважение семьи и статус кормильца, он погружается в мир женской психологии, дизайна ногтей и невольно ломает гендерные стереотипы. Сериал прикольно показал бьюти-индустрию изнутри – про такое у нас нечасто снимают.

И нам стало интересно: а что в реальности мастера маникюра включают в салонах, чтобы и самим не скучать, и клиентов развлечь? За ответом пошли на Reddit и нашли ветку, где девушка-мастер просит посоветовать шоу для фона.

Пользователи в комментариях в основном азывают реалити, но среди них все же нашелся занятный сериал, который напрямую про индустрию – и Реддит его тоже залайкал.

Речь про «Когти» (2017-2022). В России он как-то не особо полюбился – ему поставили 6.6 балла, а вот зарубежные зрители на IMDb оценили его на 7.5.

Сюжет такой: группа сотрудниц нейл-салона в Южной Флориде решает подзаработать не только на маникюре, но и на криминале. Теперь им предстоит потеснить мужчин в сфере, где обычно правят суровые дяди с пушками.

Мы глянули пару серий ради интереса: неплохой фоновый сериал, чтобы скоротать время. Порадовало, что в сериале снялась Джуди Рейес – та самая Карла из «Клиники».

Иностранцы в основном нахваливают проект, в котором, кстати, 4 сезона:

«Фанат "Секретных материалов" и "Клана Сопрано" признается: поначалу забил на этот сериал, а зря. Там есть всё, за что он любит свои топы – сильная женщина в главной роли, криминал и отличный юмор. Шоу уникальное: драма, смех и душевность в одном флаконе, каждый новый сезон хочется смотреть запоем».

Но все это более локальная история. Так что мы заодно решили узнать, что предпочитают российские мастера. Заглянули в обсуждение VK и выделили тройку лидеров:

Название Сюжет Рейтинг на Кинопоиске «Великолепный век» Историческая драма о временах правления султана Сулеймана Великолепного. 8.2 «Кухня» Российский комедийный сериал о жизни элитного ресторана «Клод Моне». 8.2 «СашаТаня» Спин-офф «Универа» про семейную жизнь Саши и Тани, которые пытаются жить самостоятельно, но постоянно получают помощь (и проблемы) от отца Саши. 4.8

А вот это уже более узнаваемый топ. Так что если вам было интересно, какие же сериалы в салонах красоты крутят чаще всего, теперь вы знаете ответ. А заодно советуем вам взглянуть: Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться