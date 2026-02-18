RU.TV признан лучшим музыкальным телеканалом страны по версии премии «Большая цифра»

Наряду с телеканалом RU.TV в список номинантов на премию «Большая цифра» 2026 были включены «Музыка Первого», CLASSIC MUSIC, JazzJazz, Russian Musicbox и Жара TV. Победителя избрало компетентное жюри, в состав которого вошли продюсеры, главные редакторы, медиаменеджеры и аналитики. Эксперты ориентировались на такие аспекты, как новаторство, концепция и качество исполнения.

Приз за победу в категории «Музыкальный телеканал» был вручен главному редактору RU.TV Александре Труфановой. Примечательно, что в этот же день она праздновала свой день рождения.

«Эта награда — лучший подарок не только для меня, но и для всей нашей команды. Спасибо экспертному жюри за высокую оценку нашего телеканала! И, конечно, спасибо зрителям, которые всегда вместе с нами. Вы — наша главная причина работать еще усерднее и радовать вас качественным контентом. 20 лет — это только начало. Впереди много ярких проектов, премьер и сюрпризов», ­— отметила Александра.

«Большая цифра» — национальная премия в области многоканального цифрового телевидения. Эта инициатива нацелена на популяризацию инновационных технологий, современных услуг и качественного контента среди операторов и абонентов цифровых телесетей.