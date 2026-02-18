Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости RU.TV признан лучшим музыкальным телеканалом страны по версии премии «Большая цифра»

RU.TV признан лучшим музыкальным телеканалом страны по версии премии «Большая цифра»

18 февраля 2026 15:59
RU.TV признан лучшим музыкальным телеканалом страны по версии премии «Большая цифра»

В этом году главный телеканал русской музыки празднует свой 20-летний юбилей.

Наряду с телеканалом RU.TV в список номинантов на премию «Большая цифра» 2026 были включены «Музыка Первого», CLASSIC MUSIC, JazzJazz, Russian Musicbox и Жара TV. Победителя избрало компетентное жюри, в состав которого вошли продюсеры, главные редакторы, медиаменеджеры и аналитики. Эксперты ориентировались на такие аспекты, как новаторство, концепция и качество исполнения.

Приз за победу в категории «Музыкальный телеканал» был вручен главному редактору RU.TV Александре Труфановой. Примечательно, что в этот же день она праздновала свой день рождения.

«Эта награда — лучший подарок не только для меня, но и для всей нашей команды. Спасибо экспертному жюри за высокую оценку нашего телеканала! И, конечно, спасибо зрителям, которые всегда вместе с нами. Вы — наша главная причина работать еще усерднее и радовать вас качественным контентом. 20 лет — это только начало. Впереди много ярких проектов, премьер и сюрпризов», ­— отметила Александра.

«Большая цифра» — национальная премия в области многоканального цифрового телевидения. Эта инициатива нацелена на популяризацию инновационных технологий, современных услуг и качественного контента среди операторов и абонентов цифровых телесетей.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше