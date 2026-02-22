Оповещения от Киноафиши
Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится

Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится

22 февраля 2026 10:34
Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится

Хоррор оказался совсем не таким, как ждали зрители.

Пока зрители замерли в ожидании финала «Рыцаря Семи Королевств», на экраны вышел другой рыцарь – «Проклятый». И если первый проект стал украшением года, то второй уже сейчас претендует на звание главного провала. На Rotten Tomatoes у него 38% при 26 рецензиях. В России фильм стартует только 23 апреля, но американские критики уже вынесли вердикт.

Причина первая: Джон Сноу и Санса в одной постели

Кит Харингтон и Софи Тернер снова вместе, но теперь они не брат и сестра, а любовники. Для фанатов «Игры престолов» это звучит как запретный плод, который даже пробовать не хочется.

Даже сами актеры в интервью признавались, что во время съемок поцелуев их обоих «тошнило». На экране это чувствуется: химии между героями нет, а романтическая линия выглядит натянутой, как струна.

Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится

Причина вторая: свекровь-маньячка вместо хоррора

Марша Гэй Харден играет мать погибшего мужа – женщину, которая режет приходящих путников, чтобы выжить в голодные времена. Критики в восторге от ее безумной игры, но проблема в том, что она перетягивает одеяло на себя.

На секундочку, фильм называется «Проклятый рыцарь», и это, якобы, хоррор про таинственного рыцаря в доспехах, который бродит по округе и пугает жителей.

Но вместо него зрителю подсовывают историю про психопатку с ножом, которая напоминает не столько ужастик, сколько черную комедию.

Причина третья: атмосфера вместо сюжета

Создатели явно хотели повторить успех «Варвара» или классических фолк-хорроров. Съемки в Корнуолле, туман, средневековые пейзажи – все это есть. Но за красивой картинкой не скрывается ничего. Фильм длится полтора часа, но кажется бесконечным.

Таинственный рыцарь, который мог бы стать главным источником страха, появляется ровно настолько, чтобы зритель понял: он есть. А финал с намеком на сверхъестественное и вовсе разочаровывает.

Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится

Вердикт The Hollywood Reporter:

«Фильм гордится тем, что он – слоубернер, но в итоге это просто тление».

Единственное, что спасает картину от полного провала, – Марша Гэй Харден в роли обезумевшей старухи. Ей, пожалуй, стоит дать отдельный спин-офф. А «Проклятого рыцаря» можно смело пропускать даже если вы очень соскучились по Вестеросу.

Ранее мы писали: «Рыцарь Семи Королевств» помножил на ноль главный рекорд «Во все тяжкие»: спустя 12 лет «Озимандия» пала

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», фильма «Проклятый рыцарь» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
