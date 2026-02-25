Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку»

ИИ-эксперт — о страхах перед будущим и настоящих чувствах к нейросетям.

Кинематограф давно обыгрывает тему отношений человека и искусственного интеллекта — от трогательной истории в фильме «Она» до антиутопических кошмаров. Но насколько эти сценарии близки к реальности?

Портал «Киноафиша» обратился к эксперту в области ИИ, фотографу и нейро креатору Дмитрию Крикуну, чтобы разобраться, возможна ли настоящая привязанность к алгоритму и почему будущее в кино так часто пугает.

По мнению эксперта, теоретически влюбиться в ИИ или созданный им образ — возможно. Однако причина кроется не в возможностях нейросети, а в психологии самого человека.

«Людям часто не хватает поддержки, внимания и диалога, а ИИ как раз построен на этом: он слушает, отвечает, поддерживает, помогает справиться со стрессом. Поэтому у кого-то могут возникать эмоциональные привязанности, как в фильмах про отношения с технологиями. Но это скорее вопрос внутреннего состояния человека, чем возможностей алгоритма», — поясняет блогер.

Крикун подчёркивает, что сам воспринимает нейросети исключительно как инструмент для работы и творчества. Однако люди склонны проецировать чувства на всё, что вызывает эмоции, поэтому привязанность к виртуальному персонажу или собеседнику — явление возможное, хоть и отражающее, в первую очередь, человеческую потребность в связи.

Что касается мрачных образов грядущего, которые так часто возникают на экране, эксперт видит причину в глубинных психологических механизмах.

«Потому что люди в целом боятся нового, а тревога — естественный механизм психики. Если в культуре появляется несколько историй про опасные технологии, это закрепляется как образ будущего», — отмечает Дмитрий.

Он добавляет, что стремительное развитие нейросетей, когда каждый месяц появляются новые возможности, многих пугает. Однако на практике ИИ остаётся в первую очередь инструментом, который способен снять рутину и открыть новые профессиональные горизонты.

«Их не нужно бояться — ими нужно учиться пользоваться», — резюмирует эксперт.

Таким образом, пугающие сценарии в кино говорят скорее о нашем коллективном недоверии к неизвестному и о страхе потерять контроль, чем о реальных угрозах со стороны технологий, которые, в руках человека, остаются всего лишь продвинутой «жестянкой» без собственной воли и чувств.