Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку

Каждый месяц компания F6 по заказу «Бюллетеня кинопрокатчика» высчитывает, какие фильмы пользователи нелегально скачивали чаще всего. Февраль 2026 года не стал исключением — статистика готова, и в ней есть пара сюрпризов.

Абсолютным чемпионом пиратского топа стала «Горничная» с Сидни Суини. Триллер Пола Фига, снятый по роману Фриды Макфадден, появился в сети в первых числах месяца и мгновенно разлетелся по торрентам.

История бывшей заключенной, которая устраивается в богатый дом и вскрывает темные тайны хозяев, в России пользовалась успехом: в прокате картина перешагнула планку в миллиард рублей и несколько недель держалась в лидерах. Так что пиратский интерес — лишь зеркало зрительской любви.

На втором месте обосновалась «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером. Сиквел фильма-катастрофы отправил семью Гэррити в путешествие по разрушенной Европе в поисках убежища. Критики встретили картину без восторга, но зрители по-прежнему готовы смотреть, как Батлер спасает близких любой ценой.

Тройку замкнул приключенческий «Волчок» с Евгением Ткачуком. Действие разворачивается на рубеже XIX–XX веков: 13-летний дворянин нанимает кулачного бойца для защиты от убийц. Зрители хвалили фильм за живую атмосферу и отсутствие классических для российского кино штампов.

В десятку также попали хорроры «Возвращение в Сайлент Хилл» и «28 лет спустя: Храм костей», а заодно комедия «Анаконда» с Полом Раддом и Джеком Блэком, где актеры пародируют съемки ремейка культового фильма. Пиратская статистика в очередной раз доказала: в Сети популярно то же, что и в кинотеатрах. Разница лишь в цене билета.

Название Оценка на Кинопоиске «Горничная» 7,2 «Гренландия 2: Миграция» 5,4 «Волчок» 7,7 «Опасный дуэт» 6,4 «Грандиозная подделка» 6,5 «Возвращение в Сайлент Хилл» 4,8 «28 лет спустя: Храм костей» 6,9 «Зверский коп» 6,2 (IMDb) «Анаконда» 5,8 «Фабиан и убийственная свадьба» 5,5 (IMDb)

