Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку

Каждый месяц компания F6 по заказу «Бюллетеня кинопрокатчика» высчитывает, какие фильмы пользователи нелегально скачивали чаще всего. Февраль 2026 года не стал исключением — статистика готова, и в ней есть пара сюрпризов.
Абсолютным чемпионом пиратского топа стала «Горничная» с Сидни Суини. Триллер Пола Фига, снятый по роману Фриды Макфадден, появился в сети в первых числах месяца и мгновенно разлетелся по торрентам.
История бывшей заключенной, которая устраивается в богатый дом и вскрывает темные тайны хозяев, в России пользовалась успехом: в прокате картина перешагнула планку в миллиард рублей и несколько недель держалась в лидерах. Так что пиратский интерес — лишь зеркало зрительской любви.
На втором месте обосновалась «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером. Сиквел фильма-катастрофы отправил семью Гэррити в путешествие по разрушенной Европе в поисках убежища. Критики встретили картину без восторга, но зрители по-прежнему готовы смотреть, как Батлер спасает близких любой ценой.
Тройку замкнул приключенческий «Волчок» с Евгением Ткачуком. Действие разворачивается на рубеже XIX–XX веков: 13-летний дворянин нанимает кулачного бойца для защиты от убийц. Зрители хвалили фильм за живую атмосферу и отсутствие классических для российского кино штампов.
В десятку также попали хорроры «Возвращение в Сайлент Хилл» и «28 лет спустя: Храм костей», а заодно комедия «Анаконда» с Полом Раддом и Джеком Блэком, где актеры пародируют съемки ремейка культового фильма. Пиратская статистика в очередной раз доказала: в Сети популярно то же, что и в кинотеатрах. Разница лишь в цене билета.
|Название
|Оценка на Кинопоиске
|«Горничная»
|7,2
|«Гренландия 2: Миграция»
|5,4
|«Волчок»
|7,7
|«Опасный дуэт»
|6,4
|«Грандиозная подделка»
|6,5
|«Возвращение в Сайлент Хилл»
|4,8
|«28 лет спустя: Храм костей»
|6,9
|«Зверский коп»
|6,2 (IMDb)
|«Анаконда»
|5,8
|«Фабиан и убийственная свадьба»
|5,5 (IMDb)
