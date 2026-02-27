Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку

Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку

27 февраля 2026 21:40
Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку

Лидер довольно предсказуемый.

Каждый месяц компания F6 по заказу «Бюллетеня кинопрокатчика» высчитывает, какие фильмы пользователи нелегально скачивали чаще всего. Февраль 2026 года не стал исключением — статистика готова, и в ней есть пара сюрпризов.

Абсолютным чемпионом пиратского топа стала «Горничная» с Сидни Суини. Триллер Пола Фига, снятый по роману Фриды Макфадден, появился в сети в первых числах месяца и мгновенно разлетелся по торрентам.

История бывшей заключенной, которая устраивается в богатый дом и вскрывает темные тайны хозяев, в России пользовалась успехом: в прокате картина перешагнула планку в миллиард рублей и несколько недель держалась в лидерах. Так что пиратский интерес — лишь зеркало зрительской любви.

Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку

На втором месте обосновалась «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером. Сиквел фильма-катастрофы отправил семью Гэррити в путешествие по разрушенной Европе в поисках убежища. Критики встретили картину без восторга, но зрители по-прежнему готовы смотреть, как Батлер спасает близких любой ценой.

Тройку замкнул приключенческий «Волчок» с Евгением Ткачуком. Действие разворачивается на рубеже XIX–XX веков: 13-летний дворянин нанимает кулачного бойца для защиты от убийц. Зрители хвалили фильм за живую атмосферу и отсутствие классических для российского кино штампов.

В десятку также попали хорроры «Возвращение в Сайлент Хилл» и «28 лет спустя: Храм костей», а заодно комедия «Анаконда» с Полом Раддом и Джеком Блэком, где актеры пародируют съемки ремейка культового фильма. Пиратская статистика в очередной раз доказала: в Сети популярно то же, что и в кинотеатрах. Разница лишь в цене билета.

Название Оценка на Кинопоиске
«Горничная» 7,2
«Гренландия 2: Миграция» 5,4
«Волчок» 7,7
«Опасный дуэт» 6,4
«Грандиозная подделка» 6,5
«Возвращение в Сайлент Хилл» 4,8
«28 лет спустя: Храм костей» 6,9
«Зверский коп» 6,2 (IMDb)
«Анаконда» 5,8
«Фабиан и убийственная свадьба» 5,5 (IMDb)

Ранее мы писали: Этот фильм собрал свыше $424 млн – и стал самым кассовым в США: за 2025-й так не смог даже «Майнкрафт»

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Горничная» (2025), «Гренландия 2: Миграция» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела Читать дальше 2 марта 2026
Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм Читать дальше 2 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Читать дальше 3 марта 2026
Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров Миллиардеры плачут, зрители хохочут: 5 черных комедий про богатых идиотов — №3 из Европы, но в ней снялся наш Петров Читать дальше 1 марта 2026
Тюрьма внутри секты, приговор от ИИ и опасное изобретение: 4 новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве Тюрьма внутри секты, приговор от ИИ и опасное изобретение: 4 новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве Читать дальше 1 марта 2026
«Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально «Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально Читать дальше 27 февраля 2026
Плевались и шептались, но героем любовались: пенсионерам из «Московского долголетия» случайно показали эротику вместо «Сказки о царе Салтане» Плевались и шептались, но героем любовались: пенсионерам из «Московского долголетия» случайно показали эротику вместо «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 27 февраля 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше