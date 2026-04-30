Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за апрель 2026 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Про жизнь
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 апреля 2026
Медвежата обретают суперспособности в трейлере мультфильма «Побег из волшебного измерения»
Главные премьеры мая: что смотреть на стримингах
Главные премьеры мая: что смотреть в кинотеатрах
Вышел трейлер фэнтезийного фильма «Школа магических зверей. Хранители чуда»
Деревенский мальчик спасает своего друга в трейлере фильма «Степные боги»
Открылся прием заявок на Питчинг дебютантов в рамках 19-го Санкт-Петербургского Международного контент-форума
Офисный переполох: 5 фильмов, где героев ждут неожиданные карьерные повороты
Телепрограмма на сегодня, 30 апреля 2026, для всех каналов
29 апреля 2026
Что смотреть в кино на этой неделе
28 апреля 2026
Фестиваль молодого кино «Новое движение» обновляет команду и визуальную концепцию
По ту сторону жизни: 9 изобретательных фильмов и сериалов о загробном мире
Телеканал РУ.ТВ отметил 20-летие символическим запуском логотипа на орбиту
27 апреля 2026
Ведающие чарами: 8 современных фильмов о ведьмах
Шутки без четвертой стены: шесть комедий в стиле мокьюментари
24 апреля 2026
Актриса Ника Вигель ответила на вопросы Киноафиши
22 апреля 2026
Алексей Чадов и Ксения Бородина осуществляют свои желания в трейлере ромкома «За любовь»
Не «Черным зеркалом» единым: 5 великолепных сериалов про ИИ и роботов, которые затягивают с первых минут
Всплыли подробности о новом «Джеймсе Бонде» — фанаты ждали совершенно другого: теперь вся надежда на Вильнева
Кинопитчинг, реклама в кино и секреты получения господдержки в «Лиге Кинодом»
Первые зрители «Мстителей: Доктор Дум» с киносеансов выходят со слезами счастья: «Даже круче, чем "Война бесконечности"»
Что смотреть в кино на этой неделе
Первую серию «Эйфории 3» глянуло 8.5 млн человек: «это был самый скучный час» – вот за что ругают сезон, установивший рекорд
Объявлены победители 18-го Московского питчинга дебютантов
«Страх над Невой. Огненный круг»: культы в сериале — реальность или вымысел
Том Блайт покоряет Уолл-стрит в трейлере комедии «Как стать миллиардером»
Униженная девушка жаждет мести в трейлере хоррора «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке»
21 апреля 2026
Песни, танцы, жизненные драмы: лучшие музыкальные байопики последних лет
Бренд Monte Carlo будет представлен на фешен-площадке Lamoda
От «Невского» до «Подсудимого»: 6 ярких ролей Дмитрия Паламарчука
19 апреля 2026
Этот сериал выходит сразу в 240 странах — Голливуду такое и не снилось: не зря проекту предсказывают успех «Игры престолов»
Идеальным наследником «Тетради смерти» стало это аниме: главное сходство — герой, который почти копия Лайта Ягами
Был сильный детектив, а теперь — «тягомотина»: 2 сезон «Страха над Невой» не спас даже Антон Хабаров
Сериал от создателя «Шерлока» вышел почти бесшумно: 2 сезон уже на носу — не зря критики рукоплещут ему
Как будто Миядзаки снял «Гарри Поттера»: это аниме от Crunchyroll уже оставило позади новый сериал HBO
Чем закончится сериал «Чужестранка» спустя 12 лет: сюжет уже отклонился от книг — Джейми и Клэр будут вместе?
Фанаты до сих пор ждут «Бандитский Петербург 11»: обещали на 2026 год, но тишина говорит громче любых слов
3 свежих детектива из разных стран: есть и старая добрая английская классика — сериал под номером «три»
Зрители ждали финал, но не свершилось: 3 турецких сериала, которые уже официально получили новые сезоны
Когда в «Пацанах» появится легендарное трио из «Сверхъестественного»: записала дату выхода серии, чтобы не пропустить
Критики назвали «катастрофой» и влепили 30% на Rotten Tomatoes: вопреки всему этот боевик 2026 года стал хитом Prime Video
18 апреля 2026
Лучший и худший фильм о Гарри Поттере по версии самого мальчика со шрамом: Дэниел Рэдклифф расставил части по местам
За «Крестного отца» давали срок: какие фильмы смотрели подпольно в СССР и как за это сажали в тюрьму
«Это было слишком жутко»: даже сам Стивен Кинг не смог досмотреть этот фильм ужасов до конца и попросил выключить
Дэвид Харбор из «Очень странных дел» сыграет Траутмана в приквеле «Рэмбо»: раскрыты новые детали фильма
«Бригаду» повторили за границей? Этот британский сериал подозрительно похож по сюжету — даже судьба Саши Белого идентична
«Игре престолов» — 15 лет: вспоминаем 5 самых мерзких персонажей сериала (а ведь невыносимый Джоффри лишь на 3 месте)
«Первый отдел» уже посмотрен, «Невский» ещё не стартовал — нашла на Netflix крутой сериал, который затянул с первой секунды
«Смотреть тяжело, но оторваться сложно»: 3 турецких сериала про браки по принуждению, которые в разы сильнее «Зимородка»
Волки в «Маше и Медведе» живут в старой скорой не случайно: в этом есть смысл, который понимают только взрослые
«Больница Питт» завершила второй сезон: 15 серий уже вышли, рейтинг 8,9 — что известно о 3 сезоне и где смотреть все эпизоды целиком
Всего 3 часа на просмотр: этот мини-сериал 2026 года с IMDb 8.6 не отпускает до финала (180 минут — и история закрыта)
Балабанов не случайно назвал главного героя «Брата» Данилой Багровым: скрытый смысл имени наконец-то раскрыт
Кажется, онлайн подождёт: «Проект „Конец света“» продлили в кино — работу Гослинга называют круче «Изгоя» и «Интерстеллара»
16 апреля 2026
От детской модели до большого экрана: как Зендея стала звездой мирового кино
Форум VidMK26 объявил старт отбора на питчинг для авторов
ЛИГА КИНОДОМ анонсировала мастер-класс режиссера «Девятой планеты» Николая Рыбникова
С актером на роль Майкла Джексона не прогадали — вот главная причина смотреть самый ожидаемый байопик 2026-го
Голливуду неймется: одну из лучших экранизаций Кинга переснимут на новый лад — и у них есть козырь в рукаве
У детектива с учеником Табакова уже 98,2 миллиона просмотров: попал в топ-10 Netflix за все времена
Этот сериал с беременной Фаннинг порвал аудиторию в клочья: 96% свежести, в отзывах сплошной восторг
«Игра в кальмара» вовсе не предел Netflix — вы могли проглядеть эти 5 сериалов, которые бесподобны от начала и до конца
Магнето и Ксавьер заедут в «Мстители» на 5 минут: в новых фильмах Людей-Икс сыграют совершенно новые актеры
Самого страшного монстра «Извне» пока что показали лишь мельком: в 4 сезоне устроит кровавую баню – не поздоровится всем
15 апреля 2026
Этот детектив Netflix за 3 месяца глянули 100 млн зрителей: попал в топ-10 стриминга – он «качественнее большинства»
Рэдклифф расставил все точки над «i»: лучшая часть «Гарри Поттера» — не «Узник Азкабана» и даже не «Кубок огня»
Новый сериал от создателя «Лучше звоните Солу» «выключают через 20 минут»: получил мизерные 5.1 на IMDb – вот в чем причина
Хоррор за $10 млн собрал в прокате в 13 раз больше — и теперь получит сиквел: в России поставил рекорд, но зрители его возненавидели
Худший боевик в истории — почти копия «Терминатора»: «эталон плохого кино», который не заслуживает и 1 балла на IMDb
Что смотреть в кино на этой неделе
В Москве подвели итоги 6-го Международного Фестиваля актуального научного кино ФАНК
14 апреля 2026
Главную экшн-игру XXI века экранизируют 10 лет спустя: Генри Кавиллу уже подобрали идеальную роль (мрачнее некуда)
3 детектива хочется «проглотить за пару дней» – настолько крутые тут дела: начинаешь смотреть – и уже «не оторваться»
Фильму «Дьявол носит Prada 2» неожиданно объявили бойкот — причину поймут только российские зрители
Есть лишь один способ смотреть «Во все тяжкие» и «Сола» в правильном порядке: зрители все эти годы ошибались
Типичный сканди, но не нуар: мини-детектив с Тормундом из «Игры престолов» - зайдет любителям расследований убийства в глухомани
Тест для тех, у кого на пульте стерта кнопка 4: отличите «Пса» от «Невского» и других детективов НТВ
Этот идеальный научно-фантастический сериал когда-то посмотрели 5,9 млн человек: на IMDb 7.1 при том, что концовку слили
Меглин и новые маньяки: 4-й сезон «Метода» скорее жив, чем мертв — когда выйдет сериал?
Брали на «охоту» детей: «След Чикатило» экранизирует историю самой опасной банды маньяков в истории России
Серии уже удаляют из Сети: создатели «Атаки титанов» погорели на использовании ИИ
13 апреля 2026
«Конопатая страхолюдина»: рыжую бестию из «Перевозчика 3» в жизни вы вряд ли узнаете
Чересчур «дворянское» лицо: эта актриса сама отказалась от главной роли в «Свадьбе в Малиновке»
Продолжение популярного сериала со Спивак выйдет в урезанном виде: Первый канал пошел на жертвы
Вторая часть этого фильма может принести миллиарды — но Спилберг всеми руками против: все из-за одной сцены в финале
«КиноРепортер» анонсировал XV церемонию вручения премии «Аванс»
Актер Стас Ярушин ответил на вопросы Киноафиши
11 сентября и кое-что похуже: Падалеки сыграл в «Пацанах» важнейшую роль, но фанатам «Сверхов» радоваться нечему
На Пасху весь мир пересматривал драму со звездами «Гладиатора» и «Поттера»: в России этот эпик за 359 миллионов долларов забыли
Радио DFM и Роскосмос презентовали аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night»
«Стал по-настоящему одержим»: Спилберг впервые признался, почему отказался снимать «Интерстеллар» – промучался несколько лет
Этот фильм стал самым кассовым в 2026-м: собрал $629 млн за 12 дней – «уделал» и «Проект "Конец света"», и «Вот это драма!»
11 апреля 2026
3 добрых турдизи для уставших от драмы «Великолепного века»: все про любовь и с оценкой 7,5+ – в №3 молодой Бали-бей
Финал этого сериала HBO не разочарует, в отличие от «Игры престолов»: 3/5 сезонов получили 100% на RT – самое время глянуть
10 апреля 2026
Apple TV берётся за «неэкранизируемый» киберпанк: может заткнуть за пояс даже «Чёрное зеркало»
Неординарный кот сбегает из города в дикую природу в трейлере мультфильма «Толстяк Юзи»
Фестиваль «Comic Con Игромир» объявил билетную программу
Просто такая сильная любовь: топ свежих российских ромкомов
Этот свежий триллер от Amazon лишит вас сна: «слава богу, завис интернет» – иначе все 8 серий можно проглотить за ночь
35 млн просмотров в неделю – завидуй, Netflix! Успех «Маши и медведя» на Западе повторил лишь один российский мульт – взрослых он бесит
3 мини-детектива идеальны, чтобы осилить за уикенд: без воды и занудства, но с оценками 7.1+ на IMDb
3-й сезон «Эйфории» оказался так плох, что установил антирекорд — Зендея хоть и старается, но сериал тонет
Пока 3-й сезон «Соло левелинга» в спячке, предлагаем тест: смогли бы вы прокачаться до S-ранга как Джин-у?
9 апреля 2026
На распиаренную новинку Netflix от братьев Даффер потратил целый вечер – и горько жалею: гораздо хуже финала «Очень странных дел»
Продолжения «Аватара» будут дешевле и короче: Кэмерон пролетел после сборов в $1,4 млрд — Disney душит жаба
Уже известно, что нас ждет во 2-м сезоне «Рыцаря Семи Королевств» — от турниров отказались в пользу истории любви
Очарование дисфункциональной семьи: чего ждать от перезапуска «Малкольма в центре внимания»
Фанаты Васильева обожают, а вот коллеги побаиваются: в институте даже считали психом
HBO прощается с Зендеей еще до выхода 3 сезона: «Эйфорию» закрыли преступно рано
Дмитрий Маликов откроет гала-концерт премии BRAVO в Большом театре
Глянула «Ателье колдовских колпаков», хотя не читала мангу: вот мои 3 причины смотреть дальше – и нет, дело не в «местном Годжо»
Apple TV готовится раздавить Netflix новинкой от Спилберга и Скорсезе — объединились ради этого сериала про маньяка
3 мини-детектива с оценками 7.1+ украдут ваш вечер: в №1 играет сам Декстер – таким его еще не видели
Упавший метеорит, прыжки во времени и... Васильев: грустный Sci-Fi со звездой «Невского» в США полюбили сильней, чем в России
После 20 серии хоть стой, хоть падай: когда состоится премьера 3-го сезона «Землевладельца»
Если устали от тупых комедий — этот сериал от Netflix с 98% на RT доказывает, что юмор еще жив (и 2-й сезон уже на подходе)
Есть две новости по «Робокопу»: хорошая — Мерфи вернется на экраны, а плохая касается студии
Египетское – сила! Восточный «микс» из «Секретных материалов» и «Призраков дома на холме» откопал на Netflix: «Засосало с первой серии»
8 апреля 2026
Ждали 15 лет не в Азкабане: у лучшего сезона «Американской истории ужасов» выйдет продолжение – вернут главную легенду сериала
«Проект „Аве Мария“» точно получит продолжение: но Гослинга в нем заменят на звезду «Уэнсдей»
Наш ответ корейскому «Олдбою» со звездой «Невского»: в новом сериале НТВ Васильев сыграет невинно осужденного
Этот сериал только вышел, а уже получил 85% на RT: «смотрится на одном дыхании» – для фанатов «Рассказа служанки»
Отличите «Невский» от «Первого отдела»? По кадрам справится любой, а вы попробуйте по 7 смешным цитатам (детективный тест)
Одной из важнейших сцен 2 сезона «Игры престолов» в книгах не было вовсе – но Мартин от нее в восторге: «Лучшие в истории сериала»
Что смотреть в кино на этой неделе
Лариса Баранова: «Я жду встречу с фильмами Киры Муратовой, как праздник»
7 апреля 2026
После этих 6 триллеров другие сериалы покажутся скукотой: оценки у каждого не ниже 8 – включайте любой, не прогадаете
Повторилась история с «Майнкрафтом в кино»: новый «Марио» ругали все, но скоро мультик побьет рекорд сборов
Вильнев меняет правила игры к финалу — у третьей части «Дюны» уже есть одно важное отличие
3 детектива для тех, кто любит растянуть удовольствие: в них от двух до семи сезонов – а оценки у каждого 7.5+
Наш Юра Брагин побил Тони Старка: шедевр с Колесниковым уделал в прокате даже лучшую часть «Мстителей»
В России бы запретили: у Рассела Кроу есть веский повод презирать «Гладиатора 2» – собирался снять совсем другой сиквел
RU.TV анонсировал специальную рубрику о национальных блюдах народов России
Сериал по лучшему роману Кинга за последние 20 лет точно зайдет фанатам «Извне» — сюжет поставил на уши весь Голливуд
Денис Власенко: «Павел — очень эмоциональный человек с горящим сердцем»
Критики уже глянули 5-й сезон «Пацанов»: поставили 96% на RT за «дерзость на максимуме» – вот когда премьера
Актриса Адила Рагимова ответила на вопросы Киноафиши
Сериал от Netflix стал №1 в 77 странах мира — а вы еще не смотрели? Очаровательная история для «ленивого воскресного утра»
Горевали 8 долгих лет: Шеридан наконец исправил главную ошибку «Йеллоустоуна» – пересматривать сериал станет еще грустней
Новый Арагорн – меньшая из бед: «Охота за Голлумом» уже точно разочарует фанатов «Властелина колец» Джексона
Чернокожий Снейп не пришелся по душе фанатам «Поттера» — но они уже нашли идеального кандидата для его молодой версии
Забудьте про Сулеймана: в Турции вовсю работают над преемником «Великолепного века» (давно пора) — сериал увидим в 2026-м
Это свежее аниме зайдет фанам «Властелина колец» и «Гарри Поттера»: его делали целых 7 лет – дольше, чем «Атаку титанов»
Свежий мульт по «Звездным войнам» уже вошел в историю: получил 100% свежести, а финал выйдет в особый день
6 апреля 2026
Этот свежий мультфильм собрал $373 млн за 5 дней: метит в один ряд со «Зверополисом» – вот когда покажут в России
Этот свежий сериал HBO оценили на 7.6 – идеален, «когда хочется чего-то легкого»: от создателей «Клиники» и «Теда Лассо»
На Netflix выстрелил шокирующий пасхальный фильм: набрал миллионы просмотров и выбил из топа «Острые козырьки»
Apple TV внезапно закрывает лучший Sci-Fi-сериал последних лет: переписали прошлое – будущего испугались
Шведский детектив на Netflix набрал 73 000 000 просмотров за пару недель: россияне под этот сканди-нуар засыпают за полчаса
Новые серии «Поднятия уровня» придется ждать почти 2 года, а 3 сезон аниме – еще дольше (но есть и хорошие новости)
Мясник из Бэй-Харбор против самого Ганнибала: новый сезон продолжения «Декстера» собрался переплюнуть оригинал
5 апреля 2026
«Йеллоустоун» так и не смог стать лучшим вестерном на ТВ: шедевр с Костнером уступил сериалу 20-летней давности
Джордж Мартин сделал своего «Властелина колец»: это новое фэнтези точно переплюнет провальные «Кольца власти»
4 апреля 2026
Эти свежие фильмы и сериалы уже вышли в цифре: свежие релизы 4 апреля, включайте дома
Семья Чака Норриса высказалась о скандале с похоронами: в списке причастных Шварценеггер и Сталлоне
Сапковский порадовал фанатов «Ведьмака» и унизил создателя «Игры престолов»: все умудрился сделать за 1 интервью
«Лучший фильм года»: шведская версия «Леди Баг» ничуть не хуже французской – анимация даже круче, дети «пищат от восторга»
HBO делает ход конем и запускает «Гарри Поттера» раньше срока: первую серию покажут 5 апреля — но есть подвох
Новая сказка HBO в России теперь популярнее «Сватов»: сериал ругает 90% зрителей, хотя никто его еще не видел
3 апреля 2026
5 сериалов с оценкой 8+ на IMDb затянут с первых минут: без «Игры престолов» и «Во все тяжкие» – только «скрытые жемчужины»
Арагорна «омолодят» ради «Охоты за Голлумом»: на этом плохие новости для фанатов «Властелина» не заканчиваются
Этот детектив от Netflix «цепляет после первых 10 минут» – как «Шерлок», но наоборот: с оценкой 8.1 и звездой «Властелина колец»
Okko представил первый трейлер сериала «След Чикатило»
В рамках форума «Российский кинобизнес 2026» прошла сессия «КИНО. Управление контентом и практика БОЛЬШОГО маркетинга»
Языческая богиня смерти вырывается на свободу в трейлере хоррора «Мумия. Возрождение зла»
2 апреля 2026
На Okko вышел документальный сериал «В Хогвартс я не попал»
Состоялся релиз концертного фильма «Земляне. Возвращение легенды»
Начался кастинг на конкурс «Мисс Актриса России 2026»
1 апреля 2026
Главные премьеры апреля: что смотреть на стримингах
Главные премьеры апреля: что смотреть в кинотеатрах
Что смотреть в кино на этой неделе
«Братьев Супер Марио в кино» критики возненавидели, но вторая часть хуже вообще во всем: «Космическая оргия без сюжета»
«Дюнсдей» отменяется? «Мстители» и «Дюна 3» должны были выйти в один день, но Marvel сдаются без боя
«Что ж, скажу прямо»: Том Фелтон выбрал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Узник Азкабана»
100 миллионов зрителей уже «подсели»: постапокалиптический хит от Prime Video бьет рекорды — и это только начало
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Про засоры в раковине забыла навсегда — достаточно 1 чайной ложки: даже волосы уже не страшны
Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом
Старые обои не выкидываю уже давно – украшаю дачу с квартирой за 15 минут: запомните раз и навсегда 3 совета времен СССР
«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
5 лучших триллеров на Netflix по версии критиков Collider: держат в напряжении до финальных титров
«Последний богатырь» классный, но для детей — а это 8-серийное фэнтези совсем из другой лиги: с Пересильд и детективной интригой
«Игра престолов» встретила «Очень странные дела» в забытом фэнтези НВО: 23 серии – и ни единой проходной (еще и со звездами Marvel)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить