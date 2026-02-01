Главные премьеры февраля: что смотреть в кинотеатрах

Продолжение « Короля и Шута », экранизация Пушкина и хоррор со звездой « Очень странных дел ».

19 февраля

В центре сюжета — Горшок и Князь, создатели уникальной сказочной вселенной, вдохновленной их собственной музыкой. Здесь персонажи их песен обретают жизнь, становясь друзьями, соратниками и врагами. Существованию волшебного мира под угрозой: зловещий Некромант начинает воскрешать армию мертвых, чтобы стереть реальность с лица земли. Когда силы зла подступают к самым границам их творения, угрожая уничтожить все и всех, кого они любят, Горшку и Князю приходится отложить гитары и встать плечом к плечу в последней битве. Музыкантам предстоит защитить не просто вымышленный мир, а свое наследие, дружбу и сам смысл своего творчества.

«Король и Шут. Навсегда» — полнометражное продолжение одноименного сериала, посвященного культовой панк-группе. Над приключенческим фэнтези работали Рустам Мосафир и Александр Бузин, а продюсером выступил солист «Короля и Шута» Андрей «Князь» Князев. Фильм порадует поклонников оригинала и ценителей творчества коллектива.

12 февраля

Благородный царь Салтан полюбил простую девушку Аннушку и женился на ней. Приняв ее завистливых сестер ко двору, он невольно открыл дорогу предательству. Уехав на войну, царь получил ложное известие, что супруга родила чудище. В горе он велел заточить царицу с младенцем в бочку и бросить в море. Спустя годы до Салтана стали доходить легенды о чудесном городе, процветающем где-то далеко. Ему и в голову не могло прийти, что правит тем городом его оклеветанный сын.

Отечественные кинематографисты продолжают возвращать на экраны сказочные шедевры прошлого. На сей раз очередь дошла до «Сказки о царе Салтане» — одноименной поэмы Александра Пушкина, знакомой каждому. В ролях задействованы Павел Прилучный и Лиза Моряк, а режиссером выступил Сарик Андреасян, ранее перенесший на экран «Евгения Онегина».

26 февраля

Нью-йоркская постановщица Максин приезжает в Париж, чтобы снять документальный фильм о закулисье высокой моды. Погружаясь в блеск и суету показов, она открывает для себя настоящие, далекие от гламура истории людей. Ее проводником в этот мир становится красивый и харизматичный оператор Антон. Профессиональное сотрудничество быстро превращается в глубокую личную связь, полную страсти. Теперь их главный проект — не просто кино, а их собственная история.

«Кутюр» — новый фильм Алис Винокур, известной по картине «Проксима». В главной роли — Анджелина Джоли, в последние годы очень избирательно подходящая к новым проектам. Для съемок создателям был предоставлен уникальный доступ в святая святых — ателье и салоны парижского дома Chanel. Более того, легендарный модный дом принял непосредственное участие в создании картины, предоставив эксклюзивные наряды для ключевой сцены, посвященной показу коллекции. Так что ценителям высокой моды «Кутюр» точно нельзя пропускать.

5 февраля

Он — бывший киллер, скрывающийся от прошлого на краю света. Она — девочка, спасенная им от шторма. Те, кто нашли ее, пришли и за ним. Теперь, чтобы выжить, им придется вместе бежать. От удаленного шотландского маяка до улиц Лондона начинается опасная погоня, которая заставит героя вновь взять в руки оружие, встретиться со своими демонами и защитить невинную жизнь любой ценой.

Также на экран выйдет очередной фильм в жанре «боевик с Джейсоном Стэйтемом». Как и всегда, британский актер в одиночку сражается с армией врагов, сопровождая происходящее «волчьими цитатами» в духе пабликов ВК. Поклонникам данного формата «Убежище» точно придется по вкусу, тогда как остальным, вероятно, лучше пройти мимо.

26 февраля

В подземельях заброшенной военной базы пробуждается смертельный паразитический грибок, десятилетия пролежавший в консервации. Повышение температуры запускает цепную реакцию: организм мутирует и вырывается наружу, захватывая разум и уничтожая тела всех, кто оказался в комплексе. Тикейк и Наоми, обычные работники склада, внезапно оказываются в эпицентре биологической угрозы. Их единственный шанс — объединиться с отставным специалистом по биотерроризму, чтобы сдержать заражение под землей и не дать ему поглотить весь мир.

«Зараза» — фильм ужасов, который точно заинтересует поклонников «Очень странных дел». Главную роль исполнил Джо Кири, прославившийся благодаря роли Стива Харрингтона. Поклонники актера и олдскульных хорроров точно не останутся разочарованными.

5 февраля

Три друга, живущие одной мечтой о музыкальном успехе, получают неожиданный вызов. Накануне важнейшего концерта им поручают заботу о 50-летнем дяде одного из них — человеке, который не может говорить и обслуживать себя, но глубоко чувствует и понимает мир. Эти десять дней совместной жизни в тесной коммуналке становятся для молодых музыкантов испытанием и уроком, переворачивающим их представления о жизни.

Поклонникам авторского кино рекомендуем обратить внимание на фильм «Здесь был Юра» — триумфатор прошлогоднего фестиваля «Маяк». Это режиссерский дебют Сергея Малкина, вдохновленный событиями из его собственной жизни. Помимо молодых актеров в ленте снялся Константин Хабенский, по мнению критиков исполнивший тут одну из сильнейших ролей в карьере.

11 февраля

Найденыш Хитклифф обретает семью в поместье «Грозовой перевал», когда его подбирает на дороге хозяин имения, мистер Эрншо. Здесь он растет бок о бок с дочерью хозяина, Кэтрин, и их дружба становится единственным светом в его жизни. Однако после смерти Эрншо власть над имением переходит к его сыну, Хиндли. Одержимый ревностью и ненавистью к приемному брату, Хиндли низводит Хитклиффа до положения слуги. Теперь единственным спасением для юноши остаются редкие встречи с Кэтрин, связь с которой становится для него всем — и утешением, и причиной будущей ярости.

После нашумевшего «Солтберна» Эмиральд Феннел возвращается с переосмыслением романа Эмили Бронте, где сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. Постановщица заверяет зрителей, что экранизация окажется еще безумнее и провокационнее, чем ее предыдущая работа.