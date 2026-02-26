Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Курьер» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Disney выпустил в нулевых хоррор про игру-убийцу — и спустя 20 лет он кажется лучше многих новинок: самое время пересмотреть

Disney выпустил в нулевых хоррор про игру-убийцу — и спустя 20 лет он кажется лучше многих новинок: самое время пересмотреть

Проверено редакцией
Disney выпустил в нулевых хоррор про игру-убийцу — и спустя 20 лет он кажется лучше многих новинок: самое время пересмотреть

Сейчас хорроры про смертельные игры штампуют один за другим.

Есть фильмы, которые сразу после премьеры попадают в раздел проходных, и лишь спустя годы, когда к ним возвращаешься, искренне удивляешься: а ведь было неплохо. «Остаться в живых» (2006) — как раз такой случай.

Картина Уильяма Брента Белла вышла в нулевых, когда ужастики про смертельные игры еще не успели приесться, но показы тогда прошли довольно скромно. Сегодня, спустя 20 лет, хоррор неожиданно вспоминают с теплотой, а рейтинг на Кинопоиске потихоньку ползет вверх (сейчас 6,3).

Все потому, что то поколение подростков выросло. А они застали тот самый вайб первых видеоигр — с темные комнатами, пиксельными монстрами, которые все равно вызывали страх.

Сюжет фильма вертится вокруг компании молодых людей, которые находят таинственную игру про «Кровавую Графиню» Елизавету Батори. По легенде, она убивала девушек, чтобы купаться в их крови, а перед смертью она поклялась вернуться.

Главные герои вскоре понимают, что смерть персонажа в игре влечет за собой гибель игрока в реальности, причем точно таким же способом. Дальше начинается гонка на выживание, где экран и явь переплетаются до полной неразберихи.

Disney выпустил в нулевых хоррор про игру-убийцу — и спустя 20 лет он кажется лучше многих новинок: самое время пересмотреть

Занятный факт: фильм выпустила компания Walt Disney, и это был их первый слэшер в истории. Видимо, решили поэкспериментировать, но кровавый эксперимент публика поначалу не оценила.

Современные зрители, пересматривая «Остаться в живых», отмечают, что он действительно пропитан духом нулевых: компьютерные игры еще не были фотореалистичными, а ужас рождался скорее из идеи, чем из графики.

Может быть "Остаться в живых" и не самый популярный фильм ужасов из тех, что вышли во второй половине 2000-х, но фильм обладает уникальной особенностью втягивать в свою историю и пугать не хуже иных заправских хорроров.

Критики тогда ругали фильм за шаблонность, но сейчас кажется, что именно эти штампы и создают ностальгический флер. Если вы соскучились по старым хоррорам, то «Остаться в живых» ждет своего часа.

Ранее мы писали: 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы

Фото: Кадры из фильма «Остаться в живых» (2006 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотреть в сентябре: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в сентябре: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 1 сентября 2026
Что смотреть в августе: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в августе: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 1 августа 2026
Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 30 июня 2026
Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Читать дальше 15 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Читать дальше 1 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Читать дальше 1 июня 2026
Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Читать дальше 1 июня 2026
Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Читать дальше 26 мая 2026
«Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» «Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» Читать дальше 24 мая 2026
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Читать дальше 19 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше