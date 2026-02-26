Disney выпустил в нулевых хоррор про игру-убийцу — и спустя 20 лет он кажется лучше многих новинок: самое время пересмотреть

Сейчас хорроры про смертельные игры штампуют один за другим.

Есть фильмы, которые сразу после премьеры попадают в раздел проходных, и лишь спустя годы, когда к ним возвращаешься, искренне удивляешься: а ведь было неплохо. «Остаться в живых» (2006) — как раз такой случай.

Картина Уильяма Брента Белла вышла в нулевых, когда ужастики про смертельные игры еще не успели приесться, но показы тогда прошли довольно скромно. Сегодня, спустя 20 лет, хоррор неожиданно вспоминают с теплотой, а рейтинг на Кинопоиске потихоньку ползет вверх (сейчас 6,3).

Все потому, что то поколение подростков выросло. А они застали тот самый вайб первых видеоигр — с темные комнатами, пиксельными монстрами, которые все равно вызывали страх.

Сюжет фильма вертится вокруг компании молодых людей, которые находят таинственную игру про «Кровавую Графиню» Елизавету Батори. По легенде, она убивала девушек, чтобы купаться в их крови, а перед смертью она поклялась вернуться.

Главные герои вскоре понимают, что смерть персонажа в игре влечет за собой гибель игрока в реальности, причем точно таким же способом. Дальше начинается гонка на выживание, где экран и явь переплетаются до полной неразберихи.

Занятный факт: фильм выпустила компания Walt Disney, и это был их первый слэшер в истории. Видимо, решили поэкспериментировать, но кровавый эксперимент публика поначалу не оценила.

Современные зрители, пересматривая «Остаться в живых», отмечают, что он действительно пропитан духом нулевых: компьютерные игры еще не были фотореалистичными, а ужас рождался скорее из идеи, чем из графики.

Может быть "Остаться в живых" и не самый популярный фильм ужасов из тех, что вышли во второй половине 2000-х, но фильм обладает уникальной особенностью втягивать в свою историю и пугать не хуже иных заправских хорроров.

Критики тогда ругали фильм за шаблонность, но сейчас кажется, что именно эти штампы и создают ностальгический флер. Если вы соскучились по старым хоррорам, то «Остаться в живых» ждет своего часа.

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