Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую

Тоже экранизация, тоже про любовь, но лучше почти во всем.

Когда выходит громкая экранизация классики, неизбежно находятся те, кто сравнивает ее с удачными примерами из прошлого. Скандальный «Грозовой перевал» Эмиральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди хоть и собрал 82 миллиона долларов за первые дни в прокате, но на Кинопоиске получил лишь 6,7 балла.

Критики ругают фильм за поверхностность и избыток эротики, зрители спорят не меньше. И в этих спорах все чаще всплывает другая картина — «Гордость и предубеждение» Джо Райта 2005 года.

Да, это разные романы: Остин против Бронте. Но как экранизации они стоят на одной полке — классическая английская литература, большие чувства, костюмы, поместья. Только вот результат получился разным.

Фильм Райта при бюджете 28 миллионов собрал 121 миллион, получил номинацию на «Оскар» для Киры Найтли и премию BAFTA. На Кинопоиске у него 8,2 балла — почти на полтора балла выше, чем у новинки.

В чем же «Гордость» выигрывает? Прежде всего в балансе. Райт сохранил дух Остин, но добавил современную динамику, не скатываясь в пошлость.

Элизабет Беннет и мистер Дарси — живые люди, а не набор клише. Их конфликт понятен, их чувства убедительны. История логично развивается и приходит к гармоничному финалу, без тональных качелей.

«Грозовой перевал» Феннел, напротив, многие называют «стильной пустышкой». Страсть есть, но за ней не видно людей. Элорди и Робби стараются, но материал не дает им глубины. Фильм красиво снят, но после просмотра остается вопрос: а зачем это было?

Конечно, вкусы у всех разные. Но цифры упрямы: «Гордость и предубеждение» спустя 20 лет остается эталоном, а «Грозовой перевал» потихоньку становится мемом. И в этом споре победитель очевиден.

