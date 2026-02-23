Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую

Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую

23 февраля 2026 10:30
Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую

Тоже экранизация, тоже про любовь, но лучше почти во всем.

Когда выходит громкая экранизация классики, неизбежно находятся те, кто сравнивает ее с удачными примерами из прошлого. Скандальный «Грозовой перевал» Эмиральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди хоть и собрал 82 миллиона долларов за первые дни в прокате, но на Кинопоиске получил лишь 6,7 балла.

Критики ругают фильм за поверхностность и избыток эротики, зрители спорят не меньше. И в этих спорах все чаще всплывает другая картина — «Гордость и предубеждение» Джо Райта 2005 года.

Да, это разные романы: Остин против Бронте. Но как экранизации они стоят на одной полке — классическая английская литература, большие чувства, костюмы, поместья. Только вот результат получился разным.

Фильм Райта при бюджете 28 миллионов собрал 121 миллион, получил номинацию на «Оскар» для Киры Найтли и премию BAFTA. На Кинопоиске у него 8,2 балла — почти на полтора балла выше, чем у новинки.

Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую

В чем же «Гордость» выигрывает? Прежде всего в балансе. Райт сохранил дух Остин, но добавил современную динамику, не скатываясь в пошлость.

Элизабет Беннет и мистер Дарси — живые люди, а не набор клише. Их конфликт понятен, их чувства убедительны. История логично развивается и приходит к гармоничному финалу, без тональных качелей.

«Грозовой перевал» Феннел, напротив, многие называют «стильной пустышкой». Страсть есть, но за ней не видно людей. Элорди и Робби стараются, но материал не дает им глубины. Фильм красиво снят, но после просмотра остается вопрос: а зачем это было?

Конечно, вкусы у всех разные. Но цифры упрямы: «Гордость и предубеждение» спустя 20 лет остается эталоном, а «Грозовой перевал» потихоньку становится мемом. И в этом споре победитель очевиден.

Ранее мы писали: Тор и Халк стали врагами: у нового триллера 88% на RT — но это не единственная причина идти на «Ограбление в Лос-Анджелесе» в кино

Фото: Кадры из фильмов «Грозовой перевал» (2026 г.), «Гордость и предубеждение» (2005 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот Хитклифф на голову выше Элорди и Харди: золота за экранизацию «Грозового перевала» достоин лишь один актер Этот Хитклифф на голову выше Элорди и Харди: золота за экранизацию «Грозового перевала» достоин лишь один актер Читать дальше 24 февраля 2026
«Она не совсем реальна»: безумная теория о «Грозовом перевале» переворачивает весь смысл фильма — это не экранизация Бронте? «Она не совсем реальна»: безумная теория о «Грозовом перевале» переворачивает весь смысл фильма — это не экранизация Бронте? Читать дальше 20 февраля 2026
Россияне, хохоча, «валялись под столом»: западную экранизацию «Вишневого сада» не спасла даже звезда «Гарри Поттера» Россияне, хохоча, «валялись под столом»: западную экранизацию «Вишневого сада» не спасла даже звезда «Гарри Поттера» Читать дальше 24 февраля 2026
Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Читать дальше 23 февраля 2026
А вы знали, что Кинг снялся в фильме с 5,8 на IMDb? Один из лучших его романов испоганили от начала до конца А вы знали, что Кинг снялся в фильме с 5,8 на IMDb? Один из лучших его романов испоганили от начала до конца Читать дальше 21 февраля 2026
Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка Читать дальше 19 февраля 2026
«Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря «Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря Читать дальше 24 февраля 2026
Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?» Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?» Читать дальше 24 февраля 2026
Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными Читать дальше 24 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше