В лучшей черной комедии 2026-го неудачник устроил резню ради наследства: «Богачи здесь умирают смешно и часто»

В лучшей черной комедии 2026-го неудачник устроил резню ради наследства: «Богачи здесь умирают смешно и часто»

20 февраля 2026 14:10
Кадры из фильма «Наследник»

Криминально-уморительная новинка с хай-концептом точно растопит сердца зрителей.

Фильм «Наследник» 2026 года – черная комедия с Гленом Пауэллом, которой первые зрители прочат звание одной из главных премьер весны. 5 марта картина выйдет и в официальный российский прокат – разберемся же, почему эту дату стоит обвести в календаре.

Сюжет, в общем, не нов: Беккет (Пауэлл) – парень, которого богатый дед вычеркнул из завещания ещё до рождения. Его мать когда-то отказалась от миллиардов ради любви, но вырастила сына с чётким пониманием: он достоин этой жизни.

В лучшей черной комедии 2026-го неудачник устроил резню ради наследства: «Богачи здесь умирают смешно и часто»

Теперь глава клана умер, и восемь родственников выстроились в очередь за наследством. Беккет решает, что очередь слишком длинная, и начинает методично её сокращать. Дерзко, изобретательно и максимально незаметно.

Первые зрители в один голос хвалят Маргарет Куэлли и, конечно же, Пауэлла. Он здесь не герой боевика, а обаятельный мерзавец, которому почему-то хочется сочувствовать:

«Глен делает неприятного персонажа настолько привлекательным, что ты начинаешь за него болеть, хотя он, по идее, просто серийный убийца».

Режиссёр Джон Паттон Форд снимает всё это с улыбкой, но без перегибов в фарс. Тон балансирует между сатирой на богатых и почти серьёзной драмой о том, как семья может сломать человека, даже не общаясь с ним.

В лучшей черной комедии 2026-го неудачник устроил резню ради наследства: «Богачи здесь умирают смешно и часто»

Особо отмечают сцены с дядей Уорреном (Билл Кэмп) – единственным родственником, который относится к Беккету по-человечески. Именно эти моменты заставляют задуматься: а так ли обязательно было убивать?

Минусы, по мнению критиков, – финал. Он слишком смазанный и удобный для героя. После всей жести, которую Беккет творит два часа, хочется либо жёсткой расплаты, либо уж полного абсурда. А создатели выбрали третий путь, который оставляет лёгкое недоумение.

Тем не менее, «Наследника» уже называют одной из главных чёрных комедий года. И если вы соскучились по подобным историям – 5 марта ваш день.

Ранее мы писали: Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе

Фото: Кадры из фильма «Наследник» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
