Геймеров ждет приятный сюрприз в кино: новый хоррор «Зараза» вобрал все лучшее из игр — от The Last of Us до Resident Evil

21 февраля 2026 09:40
Будто снят по игре, но это не так.

26 февраля в российский прокат выходит «Зараза» — фильм, который уже окрестили «игровой адаптацией без оригинала». Картина рассказывает о космическом грибке, мутировавшем на орбитальной станции и упавшем на Землю. Инфекция поражает все живое: людей, животных и даже предметы, превращая носителей в «плесневые гранаты» — они взрываются, распыляя споры дальше.

Если вы играли в The Last of Us, параллели возникнут сразу. Там тоже грибок (кордицепс) распространяется не только через укусы. И угроза в «Заразе» так же нарастает лавинообразно. Эпидемия начинается с крыс и оленей, постепенно добираясь до человека.

Атмосфера же напоминает Dying Light, где целый город находится в изоляции, в воздухе витает постоянное чувство опасности и необходимость импровизировать. Только здесь действие заперто на складе, откуда патоген намерен вырваться наружу. Каждая комната может стать ловушкой.

Создатели стилизовали картину под кабельные фильмы 90-х: мрачно, грязно, но с черным юмором. Кто-то проводит параллели с ранними Resident Evil, где ужас соседствует с абсурдными ситуациями. Шутки про бюрократию на фоне апокалипсиса звучат едко и вдвойне забавно.

Визуально и структурно «Зараза» близка к A Plague Tale: те же контрасты между страхом и хрупкой надеждой, те же сцены, где герои прячутся в тесных укрытиях. А стратегический размах напоминает Plague Inc — только теперь не ты управляешь болезнью, а она тобой.

Актеры фильма «Зараза» 2026 года добавляют интереса. Лиам Нисон играет отставного агента по борьбе с биотерроризмом, этакого ворчливого ветерана, которому снова приходится спасать мир.

Джо Кири, знакомый по роли обаятельного Стива Харрингтона в «Очень странных делах», примеряет образ обычного сотрудника склада, втянутого в апокалипсис.

Фильм не является прямой экранизацией какой-либо игры, но впитал все лучшее из жанра. Подходит для фанатов хоррор-экшенов — если вы к ним относитесь, то знаете, на что идти в кино.

Ранее мы писали: Когда выйдет «Крик 7»: дата мировой премьеры уже есть – разбираемся с прокатом в России

Фото: Кадры из фильма «Зараза» (2026 г.), из сериала «Одни из нас»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
