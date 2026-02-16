Автор "Рыцаря Семи королевств" признал гигантскую ошибку в сериале – но извиняться за неё не будет

Первый сезон «Рыцаря Семи королевств» приняли куда теплее, чем «Игру престолов» и «Дом Дракона». Но фанаты книг Джорджа Мартина всё равно нашли к чему придраться — и на этот раз шоураннер Айра Паркер с ними согласился.

В четвёртом эпизоде «Семеро» Дунк (Питер Клаффи) собирает рыцарей для Суда Семерых после конфликта с Таргариенами. В сериале толпа знати настроена против него. В повести Мартина «Межевой рыцарь» сцена работает иначе: простолюдины встречают Дунка с неожиданной теплотой.

«Почему? Что я для них?» — спрашивает он оружейника Стального Пейта. «Рыцарь, который помнит свои обеты», — отвечает тот.

Эта реплика — смысловой центр всей истории. В сериал она не попала.

На Reddit-сессии вопросов и ответов Паркер объяснил, как это вышло:

«Честно говоря, это была моя ошибка. Не первая и не последняя в этом сериале. Сцена была в сценарии, а потом выпала».

Впрочем, каяться шоураннер не собирается. По его словам, «рыцарь, который помнит свои обеты» — всё равно душа сериала, даже без этой реплики:

«Может, это не сказано вслух, но действия Дунка остаются теми же».

Для вселенной «Игры престолов» подобные ляпы не новость — чего стоит печально известное объяснение из финального сезона, что Дейенерис «как бы забыла про Железный флот». На этом фоне упущенная реплика выглядит мелочью. К тому же адаптация не обязана копировать оригинал дословно. Тот же «Рыцарь Семи королевств» доказывает, что отступления от книги бывают удачными: Лионель Баратеон (Дэниел Ингс) — персонаж, которого Паркер значительно расширил по сравнению с первоисточником, — стал одним из самых ярких героев сезона.