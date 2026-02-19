Оповещения от Киноафиши
Страшнее этого забытого хоррор-сериала со Скарсгардом – разве что «Оно»: «Подарок для фанатов "Твин Пикса" и Пеннивайза»

19 февраля 2026 18:00
Атмосфера здесь мрачная и пугающая даже без скримеров.

Прежде чем стать Пеннивайзом и заставить миллионы зрителей бояться клоунов, Билл Скарсгард уже вовсю удивлял публику в сериале «Хемлок Гроув». Тогда его лицо еще не было скрыто под слоем грима, но улыбка уже не сулила ничего хорошего с самого первого взгляда.

Проект Netflix вышел в 2013 году – за пять лет до «Оно». И если вы его пропустили, самое время наверстывать.

Действие происходит в вымышленном городке Хемлок Гроув, где находят искусанный труп девушки. Местные шепчутся про оборотня. И они недалеки от истины: Питер, цыганский парень, только что переехавший в город, действительно умеет превращаться в волка. Но девушек не грызет.

Настоящего убийцу ему помогает искать Роман (Билл Скарсгард), бледный юноша из богатой семьи, который даже не подозревает, что он... скажем так, тоже не совсем человек.

Это тягучая, психологическая готика, где монстры не лезут из каждой щели, а сидят глубоко внутри персонажей. Здесь вампиров называют упырями, и это звучит как медицинский диагноз, а не романтическая сказка.

Буквально: оборотни чешутся, как собаки, и пахнут псиной. И вся эта нечисть вписана в обыденность так органично, что начинаешь верить: да, в соседнем доме вполне может жить кто-то, кто не выходит на солнце.

Первый сезон разгоняется медленно, взрываясь под конец. Второй – летит галопом, с кровью, сюрпризами и неожиданными поворотами.

«Хемлок Гроув» – чистое удовольствие для тех, кто устал от гламурных вампиров и хочет чего-то вязкого, мрачного и настоящего. В подборках «лучших молодежных сериалов» его сейчас не найдешь. А зря.

«Подарок для фанатов "Твин Пикса" и Пеннивайза. Как если бы Линч снимал попроще и для молодежи!», – после этого комментария на Reddit я включил первую серию и не прогадал!

Фото: Кадр из сериала «Добро пожаловать в Дерри», «Хемлок Гроув»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
