Нескучная классика: 7 нестандартных переосмыслений известных литературных произведений

«Грозовой перевал» с латексными костюмами и треками Charli XCX, Гамлет в нью-йоркских небоскребах и современные Ромео и Джульетта.

Долгожданная экранизация знаменитого романа Эмили Бронте с Марго Робби и Джейкобом Элорди. В центре внимания — страстная любовь аристократки Кэтрин Эрншо и сироты Хитклиффа, которого отец девушки спас от смерти и поселил в их поместье. Взрослея бок о бок, Кэтрин и Хитклифф привязались друг к другу, но социальное неравенство, общественные предрассудки и собственный эгоизм то и дело мешают героям быть вместе, превращая историю любви в рассказ о трагической мести.

Постановщица Эмиральд Феннел, прославившаяся полным мрачного юмора триллером «Девушка, подающая надежды» и скандальным «Солтберном», радикально переосмысливает роман, максимально сокращая второстепенные сюжетные линии и сосредотачивая внимание на разрушительной страсти главных героев. А художница по костюмам Жаклин Дюрран, работавшая над «Искуплением» и «Анной Карениной», смело экспериментирует с материалами и эпохами, создавая на на что непохожие наряды Кэтрин, будь то нежно-розовое «целлофановое» платье для первой брачной ночи, бархатный алый плащ или «глянцевое» черное платье, в лунном свете напоминающее жидкий металл.

Адаптация повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», действие которой разворачивается в викторианской Англии. Юная Кэтрин (Флоренс Пью) выходит замуж за богатого властного человека сильно старше себя. Страдая от нелюбви мужа и жестокости свекра, Кэтрин заводит страстный роман с рабочим фермы Себастьяном (Космо Джарвис). Отношения между ними не остаются незамеченными слугами, что грозит кровавой развязкой, полной хитрости и мести.

Режиссер Уильям Олдройд усиливает социальный подтекст истории, подчеркивая низкое происхождение Кэтрин и брак поневоле: отец выдал ее замуж за нелюбимого мужчину насильно. Таким образом, Кэтрин яростно борется не только за свою любовь, но и за свободу, пытаясь обрести власть, которой у нее никогда не было.

Современная интерпретация повести Достоевского, действие которой перенесено из Петербурга середины XIX века в наши дни. Саймон Джеймс в исполнении Джесси Айзенберга — ничем не примечательный офисный сотрудник. Однажды в компании, где он работает, появляется его двойник — самоуверенный и харизматичный Джеймс. Никто из коллег не видит сходства, однако самозванец с каждым днем все больше претендует на жизнь главного героя, присваивая себе его желания и достижения.

Большая часть действия разворачивается в едва освещенных офисных помещениях, напоминающих лабиринт, и тесных комнатах, что еще больше усиливает тревожную параноидальную атмосферу, в которой реальность неотличима от сновидений (или ночных кошмаров).

Знаковая для начала нулевых гротескная комедия, породившая огромное количество мемов и собравшая целую россыпь звезд от Федора Бондарчука и Александра Баширова до Барбары Брыльской.

Фильм сохраняет сюжетную канву «Идиота» Достоевского, но переносит действие в 1990-е и до предела выкручивает абсурдность ситуаций и героев. Вернувшись из Швейцарии после лечения в психиатрической клинике, князь Мышкин знакомится с коммерсантом Парфеном Рогожиным, страстно влюбленным в роковую женщину с дурной репутацией Настасью Филипповну. Желая спасти заблудшую душу, Мышкин и сам влюбляется в нее, в то время как его все сильнее затягивает круговорот трагических и нелепых случайностей.

Итан Хоук в роли современного Гамлета, погружающегося в пучину безумия в антураже нью-йоркских небоскребов. После смерти отца управление огромной компанией «Датская корпорация» переходит в руки его брата Клавдия, и Гамлет, вооружившись подслушивающими устройствами, фотографиями и записями камер видеонаблюдения, решает найти доказательства, что отца убили.

Помимо хитроумной адаптации к современным реалиям, фильм цепляет сильным актерским составом. Роль Клавдия исполнил Кайл МакЛоклен, образ убитого отца Гамлета воплотил номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» Сэм Шепард, а роль хитрого и изворотливого советника Полония досталась Биллу Мюррею.

Вольная интерпретация одноименного романа Диккенса, снятая Альфонсо Куароном. Сирота Финн (Итан Хоук) с детства влюблен в красавицу Эстеллу (Гвинет Пэлтроу), воспитанницу богатой затворницы Норы Динсмур. Спустя много лет после того, как Эстелла уехала из города, не попрощавшись, Финн встречает ее в Нью-Йорке и вновь решает попытать счастья, но роковая красавица из раза в раз ускользает, не отвечая ему взаимностью.

Фильм стал культовым в том числе благодаря работе художницы по костюмам Джудианны Маковски, сделавшей героиню Гвинет Пэлтроу фэшн-иконой конца 1990-х. К ее зеленому костюму с застегнутой на одну пуговицу рубашкой от Донны Каран позднее не раз отсылали в своих нарядах звезды от Кендалл Дженнер до Эммы Стоун.

Действие, пожалуй, самой известной пьесы Шекспира перенесено из Италии XVI века в современную Америку, где Монтекки и Капулетти — враждующие мафиозные кланы, поделившие город на сферы своего влияния. Уличные перестрелки, кровавые драки, фешенебельные костюмированные вечеринки — именно в такой атмосфере зарождается любовь между юными Ромео (Леонардо ДиКаприо) и Джульеттой (Клэр Дэйнс), которым не суждено быть вместе.

Режиссер Баз Лурман — король эффектных музыкальных мелодрам. «Ромео + Джульетта» вместе с фильмами «Танцы без правил» и «Мулен Руж» образуют своеобразную «Трилогию красного занавеса», объединенную театрализованностью и ярким визуалом.