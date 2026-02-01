Главные премьеры февраля: что смотреть на стримингах

5 февраля, Okko

Бывший заключенный Старый возвращается домой после 20 лет тюрьмы. Его ждет открытие — у него есть взрослая дочь Оля, которая передвигается на коляске. Но спокойной жизни не будет: на свободе его бывший подельник Рахимов, за которого Старый взял вину два десятилетия назад, успел разбогатеть на украденных деньгах и не собирается вспоминать о прошлом. Ситуация усложняется, когда участковый обязывает Старого, еще находящегося под надзором, жить вместе с незнакомой дочерью. Теперь ему нужно одновременно налаживать отношения с Олей, исполнять условия надзора и решать старые счеты с человеком, предавшим его доверие.

«Встать на ноги» — инклюзивная лирическая комедия, создателем которой выступил шоураннер «Волшебного участка» Александр Носков в соавторстве с Полиной Шаталовой. Режиссером нового драмеди стал Павел Тимофеев, работавший над вторым сезоном постапокалиптического триллера Okko «Выжившие», тогда как центральные роли исполнили Гоша Куценко и Мила Ершова, образовавшие на экране незабываемый тандем.

25 февраля, Hulu

Легендарный дуэт Джей Ди и Терка снова в деле! Медицина ушла далеко вперед, а бывшие интерны сами стали опытными наставниками, но главное — их уникальная дружба выдержала испытание временем. Впереди новые истории с участием старых друзей и свежих лиц, которые будут щедро приправлены фирменным юмором, душевной теплотой и парой сногсшибательных сюрпризов.

«Клиника» — возвращение культового ситкома нулевых, популярность которого сопоставима с «Друзьями» и «Как я встретил вашу маму». К своим образам вернулись все ключевые актеры, включая Зака Браффа, Дональда Фэйсона и Сару Чок, а во главе вновь находится Билл Лоуренс, сегодня известный в первую очередь по «Теду Лассо» и «Терапии». Так что зрительский успех шоу заведомо гарантирован!

19 февраля, Netflix

Третий сезон «Ночного агента» отправляет Питера Сазерленда в Стамбул. Из простого оператора он стал опытным агентом, прошедшим через раскрытие заговоров в Белом доме и опасные задания в секретной организации. Новая миссия станет для него самым сложным испытанием, где нельзя доверять никому, а цена ошибки — глобальная безопасность.

Главным релизом на Netflix в феврале станет третий сезон «Ночного агента» — одного из самых популярных шоу стриминга, в которое поначалу мало кто верил. В главной роли, как и прежде, блистает Гэбриел Бассо, благодаря сериалу ставший большой звездой. Зрителей ждут интриги и погони в лучших традициях шпионского жанра.

27 февраля, AppleTV

После событий первого сезона молодые герои, обнаружив секреты организации «Монарх», решают уничтожить порталы в мир монстров. Взрыв забрасывает их в Полую Землю — обитель титанов, где время течет иначе. Вернувшись спустя два года, они обнаруживают, что мир изменился. Теперь им предстоит окончательно разобраться с угрозой, угрожающей человечеству.

На AppleTV тем временем стартует второй сезон «Наследия монстров», полюбившегося зрителям. Сериал входит в масштабную вселенную «Монарх», также включающую в себя фильмы о Годзилле и Кинг-Конге, а бюджет шоу сопоставим с голливудскими блокбастерами. Поклонникам монстр-муви и фильмов-катастроф точно не стоит его пропускать.

1 февраля, КИОН

Сергей возвращается домой после долгой разлуки, но вместо родного города находит лишь закрытую зону отчуждения — «Резервацию». Его семья в ловушке. Чтобы их спасти, он нелегально проникает на территорию аномалии. Внутри он обнаруживает, что город живет по своим жутким законам, а главная загадка — таинственные исчезновения детей. Чтобы вывести близких из этого ада, Сергею придется разгадать, что связывает пропажи с аномалией.

«Резервация» — детективный триллер, основанный на фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». Роли в сериале исполнили звезды отечественного кино и ТВ: Денис Шведов, Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман и Николай Шрайбер. По словам авторов, проект затрагивает множество тем: от противостояния человека неизвестности до вопросов выбора и морали, жизни и смерти. Это «сериал-ловушка» со множеством героев и сюжетных линий, готовый держать зрителя в напряжении до финальных титров и эпизод за эпизодом задавать все новые и новые вопросы.

23 февраля, Hulu

«Рай» — сериал, о котором перед просмотром лучше вообще ничего не знать. Авторы намеренно свели пиар-кампанию к минимуму и скрывали от зрителей всю информацию, позиционируя шоу как заурядный политический триллер.

Главный герой — агент службы безопасности обнаруживает убитого президента США и начинает собственное расследование грязного запутанного дела. Однако уже в финале первой серии сюжет переворачивается с ног на голову. В итоге «Рай» стал неожиданным фаворитом критиков, а игру Стерлинга К. Брауна признали одной из лучших в 2025 году. В продолжении зрители продолжат следить за его приключениями, масштаб которых многие уже сравнивают с «Остаться в живых».

1 февраля, MGM+

Элис и Том отправляются в Париж, но во время поездки на поезде бойфренд неожиданно исчезает. Пытаясь отыскать возлюбленного, женщина погружается в паутину интриг и опасностей, раскрывая шокирующие секреты о человеке, которого, как ей казалось, она знает.

«Исчезнувший» — потенциальный хит, главную роль в котором исполнила звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Создатели шоу обещают увлекательный детективный сюжет, который наверняка порадует ценителей жанра.