Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Этот научно-фантастический фильм предсказал наш 2026 в точности – аж 99 лет назад!

Этот научно-фантастический фильм предсказал наш 2026 в точности – аж 99 лет назад!

17 февраля 2026 17:04
Этот научно-фантастический фильм предсказал наш 2026 в точности – аж 99 лет назад!

Сегодняшние отзвуки этого видения трудно не услышать.

99 лет назад «Метрополис» Фрица Ланга заглянул в 2026‑й и удивительно точно угадал многое из того, с чем мы живем сегодня. Картина 1927 года не только предложила образ будущего мегаполиса и технологий, но и жестко высказалась о пропаганде, неравенстве и власти — темы, которые звучат сейчас особенно остро.

Научная фантастика любит предсказывать будущее — иногда мимо, иногда в самое яблочко. «Назад в будущее 2» обещал к 2015‑му самозашнуровывающиеся кроссовки и скейтолёты в повседневной жизни, на деле мы все еще завязываем шнурки, а на тротуарах по‑прежнему катаются скейтборды. Зато «Звёздный путь» заранее намекнул на смартфоны своими коммуникаторами. «Метрополис» же смотрел ровно на век вперед в 2026‑й, и попал удивительно метко.

Ланг сознательно перенес действие на сто лет вперед от момента съемок — в 2026 год. Это черно-белая немая лента длительностью два с половиной часа: грандиозная, бескомпромиссная и напрямую о классовом устройстве. Сверху сияет город будущего, снизу — рабочие, которые поддерживают его жизнь. Светские львы и планировщики наслаждаются днем, часто не замечая тех, кто крутит маховики в гигантских подземных цехах.

Завязка — в запретной связи: сын властителя города влюбляется в харизматичную проповедницу из низов, которая говорит о необходимости посредника между трудом и властью. Идеал сталкивается с реальностью эксплуатации и системой, выстроенной так, чтобы бедные оставались вне поля зрения.

Сегодня этот мотив бьет особенно больно. Разрыв в доходах очевиден: рабочие еле сводят концы с концами, корпорации процветают; площади полнятся протестами, а государственная сила выходит им навстречу на улицах. Ланг добавляет важный поворот: восстание запускают не стихийные низы, а манипуляция.

Фильм показывает, как пропаганда целенаправленно подливается рабочим, чтобы разжечь гнев и направить его против элиты. Злость оправданная, но толчок к хаосу — сконструированный. Это эхо дезинформации, которая подготавливает людей к конфликту, звучит сегодня пугающе современно.

Попадания в «будущем мире» тоже поражают. Мегаполис с многоярусной инфраструктурой и небоскребами, выстроенный как сверхпланируемый «умный» город на базе непрерывных технологий. Видеосвязь: герои общаются лицом к лицу через экраны задолго до появления термина «видеочат». Гуманоидный робот — один из первых в кино — способен заменить человека, но используется, чтобы расшатать общество и подстегнуть беспорядки. И буквально оцифрованная тревога автоматизации: в лихорадочном эпизоде огромная машина будто «пожирает» рабочих — визуальная метафора страха, что индустрия пожрет труд.

Это не идеальное предсказание 2026‑го — да и не пыталось им быть. Но спустя 99 лет процент попаданий у «Метрополиса» поражает. Визуальные образы до сих пор захватывают, а интуиция о технологиях, пропаганде и власти стареют на редкость благородно. Именно поэтому фильм продолжает вдохновлять режиссеров, а картины о будущем так манят: иногда это уже не догадки, а трезвая диагностика реальности.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше