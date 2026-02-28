Оповещения от Киноафиши
Если обычные ужастики уже не пугают: 4 азиатских хоррор-сериала, которые смотрятся практически на уровне остановки сердца

28 февраля 2026 07:12
Подборка азиатских хорроров, которые выделяются жуткими идеями и плотным темпом.

Эти азиатские хоррор-сериалы мастерски играют на грани реальности, используя необычные концепции и шокирующие сюжетные линии. Здесь страх рождается не от внезапных прыжков из-за угла, а от глубокого психологизма и мрачной атмосферы.

«Паразит: Серый» (2024)

Южнокорейский проект по мотивам известной манги рассказывает о вторжении паразитов, которые захватывают человеческие тела. Главная героиня выживает после заражения, но теперь делит сознание с существом внутри себя. Сериал быстро набрал аудиторию благодаря динамике и зрелищным трансформациям.

«Таро: История из семи глав» (2024)

Антология, в которой каждая серия связана с проклятой картой Таро. Герои получают, казалось бы, случайные предсказания, после чего их жизнь резко идет под откос. Проект хвалят за изобретательные сюжеты и жуткий тон историй.

«Ньютопия» (2025)

Зомби-драма о солдате и его девушке, которые пытаются найти друг друга в охваченном эпидемией Сеуле. Авторы делают ставку на замкнутые пространства и личную историю на фоне катастрофы.

«Истерия!» (2024)

Сериал переносит зрителей в атмосферу сатанинской паники 1980-х. Подростковая метал-группа пытается воспользоваться слухами ради популярности, но в городе начинают происходить события, которые уже не похожи на розыгрыш. Проект сочетает хоррор и черную иронию.

Фото: Кадр из фильма «Паразит: Серый» (2024)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
