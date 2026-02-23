Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны

В голливудских триллерах адвокаты прячут улики, договариваются со свидетелями и манипулируют судом. Зритель привык: если клиент богат и беспринципен, его защитник обязательно переступит черту, как Сол Гудман из культовых сериалов AMC. Но так ли это в действительности?

Андрей Князев в беседе с «Киноафишей» признался: нечистоплотные коллеги, к сожалению, встречаются. Их привлекают к ответственности и лишают статуса — как в любой другой профессии. Однако массового цинизма, который нам показывают в кино, в реальности нет. Запятнть репутацию большинство попросту боится.

«Что касается адвокатской тайны — да, она работает. За разглашение или предательство интересов клиента адвокат может лишиться статуса».

Но здесь есть важный нюанс. Сохранность тайны, по мнению Князева, в кино сильно преувеличена. Вернее, преувеличена её роль как единственного препятствия для следствия.

«У государства и без адвокатской тайны достаточно способов привлечь к ответственности», — напоминает адвокат. И добавляет самую важную деталь, которую режиссёры часто упускают: «Всё в конечном счёте решает судья». Никакие уловки и манипуляции не работают, если перед вами внимательный и принципиальный человек в мантии.

Так что смотреть юридические драмы стоит, но верить — осторожно. И помнить: настоящая адвокатская работа не столько эффектна, сколько кропотлива. А самые громкие дела выигрываются не в день прений, а за много месяцев до них, во время перекладывания тонн документов. А пройдохи вроде Сола Гудмана были, есть и будут в любой профессии.