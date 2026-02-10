План надежный, как швейцарские часы: топ увлекательных фильмов-ограблений

В прокат вышло «Ограбление в Лос-Анджелесе» — остросюжетный фильм, в котором невозможно не проникнуться уважением к грабителю. Подобных фильмов о грабежах существует сотни, а львиная доля из них действительно заслуживает внимания. Рассказываем, чего ждать от новинки и вспоминаем еще десять отличных друг от друга представителей разных лет и поджанров.

Вор драгоценностей в исполнении Криса Хемсворта не приемлет насилия и избегает полицейских ловушек, успешно выполняя серию краж. Перед последним делом ему предстоит сыграть в кошки-мышки с проницательным детективом (Марк Руффало). Основанный на повести, фильм заметно расширяет галерею персонажей и усиливает накал истории. К главным актерам присоединились Холли Берри и Барри Кеоган. Картину поставил и адаптировал Барт Лэйтон, ранее снявший один из самых ярких фильмов об ограблениях последнего десятилетия, основанный на реальных событиях, — «Американские животные», так что новая работа вряд ли разочарует.

Главный фильм об ограблении нулевых, от которого невозможно было оторваться, даже если случайно попадал на него в десятый раз, переключая каналы. Работа Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «Эрин Брокович»), создавшего мейнстримный динамичный сюжет, со временем разросшийся до трилогии и спин-оффа. В центре истории — Дэнни Оушен, который после выхода из тюрьмы решает провернуть беспрецедентное ограбление сразу нескольких крупнейших казино Лас-Вегаса за один вечер. Элегантное, ироничное кино, не зацикленное на морали поступков, с великолепным актерским ансамблем: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон, Энди Гарсиа и Джулия Робертс. Если вы хорошо помните «Одиннадцать друзей Оушена», стоит обратить внимание на оригинальный фильм 1960 года, ремейком которого он является. В нем роль Оушена исполнил Фрэнк Синатра.

Фильм оскароносного Спайка Ли об идеально спланированном ограблении в центре Нью-Йорка. Несколько дней осады, во время которых преступники во главе с персонажем Клайва Оуэна водят за нос полицейских под руководством героя Дензела Вашингтона. Повествование перемежается сценами допросов заложников после освобождения, удерживая напряженный ритм истории, в которой динамичный экшен о том, как происходило ограбление, со временем смещается к вопросу «зачем». В итоге фильм превращается в галерею неоднозначных персонажей и мощное политическое высказывание с закрученным сюжетом.

Самый популярный фильм Кристофера Нолана не приходит на ум первым при разговоре о фильмах-ограблениях, однако «Начало» по своей структуре вполне классический представитель жанра. На этот раз команда специалистов собирается совершить набег не на банк или частный сейф, а на подсознание жертвы. Операция разворачивается на нескольких уровнях сна, даря один из самых необычных опытов в кинотеатральном прокате и переплетая романтику, боевик и научную фантастику. Фильм был номинирован на восемь премий «Оскар», из которых выиграл четыре.

Если кражи можно проворачивать в чужом сознании, то уж фокусники с задачей точно справятся. Полный фарса и абсурдных магических трюков, «Иллюзия обмана» — увлекательный фильм об ограблениях. В этот раз в его основе лежит история в духе Робин Гуда. На своих представлениях команда профессионалов «Четыре всадника» (Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и Дэйв Франко) ворует деньги со счетов богатых и раздает их зрителям. Расследование ведет агент ФБР в исполнении Марка Руффало.

У «Рассвета мертвецов» Зака Снайдера есть условное продолжение — зомби-фильм «Армия мертвецов». В тот же год у него вышел неожиданный приквел «Армия воров». Действие разворачивается незадолго до распространения эпидемии: талантливого взломщика сейфов Себастьяна вербуют для проникновения в высокотехнологические хранилища в трех точках по всему миру. Впечатляющий и легкий фильм с харизматичным главным героем в исполнении Маттиаса Швайгхёфера и неутихающим темпом, который можно смотреть без привязки к франшизе, наслаждаясь этим безумным аттракционом.

Грабители в кино — люди всегда разноплановые: они идут на преступления и из мести, и ради лучшей жизни, преследуя как низкие, так и высокие цели. Но как совместить эту развлекательность и глубину в семейной анимации? Создатели «Плохих парней» знают ответ. Разношерстная компания из Волка, Змеи, Акулы, Тарантула и Пираньи годами совершает дерзкие ограбления, потому что мир всегда видел в них угрозу. После неудачной операции и попадания в тюрьму им предлагают программу перевоспитания. Пока члены банды участвуют в ней лишь для того, чтобы не оставаться за решеткой, их лидеру Волку действительно начинает нравиться быть хорошим.

Один из лучших фильмов Эдгара Райта — история о талантливом водителе по прозвищу Малыш (Энсел Элгорт), который помогает грабителям незаметно скрываться с мест преступлений. В детстве он попал в автомобильную аварию, из-за которой испытывает проблемы со слухом. Постоянный шум в ушах он заглушает любимой музыкой и самодельными ремиксами, поэтому «Малыш на драйве» — музыкальное, динамичное и неутихающее кино. Когда главный герой решает завязать с нелегальной деятельностью, его вынуждают помочь провернуть еще один набег, который, разумеется, идет не по плану.

«Любой ценой» — маскулинное, классическое «папино кино» с техасским ковбойским духом. В центре сюжета двое братьев, вынужденных совершать ограбления ради выплаты долга и сохранения семейной фермы. Они выбирают небольшие филиалы и берут строго необходимые суммы, однако ограбление, которое должно стать последним, оборачивается катастрофой. Современный вестерн о классовых ограничениях, неразвивающейся экономической системе и потерянных городках, с сильными актерскими работами Джеффа Бриджеса, Криса Пайна и Бена Фостера, а также неожиданными вкраплениями юмора от сценариста хитовых сериалов «Йеллоустоун» и «Лэндмен».

На динамику отношений грабителей и рейнджеров в «Любой ценой» наверняка повлияла «Схватка», как и на десятки других фильмов об ограблениях и боевиков. Шедевр Майкла Манна с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в главных ролях. Два профессионала по разные стороны закона: один — главарь грабителей, совершающих серию идеально спланированных налетов, другой — лейтенант убойного отдела, который не остановится, пока не схватит каждого члена банды. Со временем между мужчинами возникает взаимное уважение, не мешающее им выполнять свою работу. Этот эпос на первый взгляд воспевает гипермаскулинность, но также прекрасно чувствует себя в моментах тишины и интимности. Оба героя жаждут любви, но не способны совмещать личное с профессиональным. Визуально впечатляющий фильм с перестрелками на людных улицах, грабежами, погонями и плотными диалогами.

«Собачий полдень», как и «Схватку», можно с уверенностью назвать столпом жанра, хотя работают они в совершенно разных плоскостях. В главной роли — Аль Пачино, на двадцать лет моложе и уже не полицейский, а непрофессиональный вор. Фильм разворачивается практически в реальном времени, показывая день неудачной попытки ограбления банка. С самого начала все идет наперекосяк: деньги, которые должны были доставить перед налетом, наоборот были вывезены. Герой не отступает от своей цели и превращает преступление в шоу для медиа. Основанная на реальных событиях трагикомедия о ветеране Вьетнамской войны, решившемся на ограбление ради любви. Свой последний фильм, «Игры дьявола», режиссер Сидни Люмет также посвятил ограблению. Желание двух братьев в исполнении Филипа Сеймура Хоффмана и Итана Хоука быстро заработать деньги идет по наихудшему сценарию, разрушая жизнь всей семьи. В обеих картинах нет привычного сбора команды и выверенного плана — это трагедии маленьких людей, оставившие глубокий след в истории кинематографа.