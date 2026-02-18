Оповещения от Киноафиши
Улётный прошлогодний экшн про динозавров взорвал чарты: в Голливуде его пытались по-тихому похоронить

18 февраля 2026 18:02
Создатели умудрились напихать в кадр динозавров всех форм и размеров, а экшн-сцены при копеечном бюджете выглядят впечатляюще. 

Голливудские студии отказались снимать «Первобытную войну» — экшн про динозавров во Вьетнаме по роману Итана Петтуса. Тогда австралийский режиссёр Люк Спарк решил сделать всё сам. Бюджет составил меньше 10 миллионов долларов — для сравнения, «Мир Юрского периода: Возрождение» обошёлся в 180 миллионов.

Осенью прошлого года картина вышла в ограниченный прокат и на цифровых платформах. Без рекламных бюджетов, практически на одном сарафанном радио, фильм нашёл свою аудиторию и стал неожиданным инди-хитом. Теперь он появился на Hulu — и это первый случай, когда «Первобытная война» доступна на крупном стриминговом сервисе.

Сюжет разворачивается в 1968 году. Поисково-спасательная группа отправляется в изолированную долину вьетнамских джунглей на поиски пропавшего взвода «зелёных беретов». Вместо солдат они находят динозавров.

В ролях — Триша Хелфер («Звёздный крейсер "Галактика"»), Джереми Пивен («Красавцы») и Райан Квонтен («Настоящая кровь»).

За два с лишним часа экранного времени Спарк умудрился напихать в кадр динозавров всех форм и размеров, а экшн-сцены при копеечном бюджете выглядят впечатляюще. На высокое искусство фильм не претендует, зато даёт именно то, чего франшиза «Мир Юрского периода» дать не может — по-настоящему безбашенное зрелище.

Спарк уже анонсировал сиквел с прицелом на 2027 год. Съёмки пройдут в Австралии и должны начаться в ближайшее время. В России фильм пока видели единицы — на «Кинопоиске» оценка едва перевалила за 5.2 из 10.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
