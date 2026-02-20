Обожаю детективы, а исторические тем более: вот сразу 3 моих фаворита – у всех оценки не ниже 7.5

Я просто обожаю детективы. Особенно когда дело не ограничивается сухим перечислением улик и допросов подозреваемых. Мне нравится, когда создатели сериала погружают тебя не просто в расследование, а в целую эпоху, в её атмосферу, запахи, музыку, моду.

Исторический детектив для меня как машина времени с детективным уклоном. Можно отправиться в Вену, окунуться в сумасшедшие 1930-е в Лос-Анджелесе или побродить по улочкам Турина XIX века.

А самое крутое, когда эти истории основаны на реальных событиях или биографиях, как, например, случай с первой женщиной адвокатом Италии. Это добавляет какой-то особенной остроты, понимаешь, что за этим стоит настоящая борьба живых людей.

Так что сегодня делюсь с вами тремя любимыми сериалами в этом жанре, которые точно стоят вашего внимания. Здесь вам и классический нуар, и итальянский темперамент, и венский шарм.

«Перри Мейсон» (2020)

IMDb: 7,6

Мрачный и атмосферный Лос-Анджелес 1930-х. Неудачливый частный детектив Перри Мейсон берётся за скандальное дело о похищении сына богатых родителей, которое оборачивается громким убийством и ведёт его в самое сердце коррумпированной религиозной секты. Во втором сезоне он уже пробует силы как адвокат, защищая двух мальчишек-мексиканцев, которых хотят осудить за убийство состоятельного бизнесмена лишь по шатким уликам.

«Закон Лидии Поэт» (2023)

IMDb: 7,5

Турин, конец XIX века. Лидия Поэт, первая женщина-адвокат Италии, хоть и получила диплом, но лишена права практиковать. Это не останавливает её: она живёт у брата-адвоката и тайно берётся за самые громкие и запутанные дела, чтобы докопаться до истины, каждый раз бросая вызов обществу.

«Убийство по Фрейду» (2019)

IMDb: 7,6

Вена начала XX века. Молодой доктор Макс Либерман, последователь идей Зигмунда Фрейда, объединяется с инспектором полиции Оскаром Райнхардтом. Вместе они расследуют самые загадочные и жестокие преступления: пока Оскар ищет материальные улики, Макс применяет психоанализ, чтобы понять мотивы убийц и заглянуть в тёмные уголки их сознания.