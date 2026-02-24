От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!)

Каждый из них, считают обзорщики, выеденного яйца не стоит.

Авторитетный зарубежный портал составил рейтинг персонажей, чья репутация оказалась громче их реальных поступков на экране. В топ-10 попали как культовые злодеи, так и главные герои, которых фанаты годами считали непогрешимыми.

Спорить с этим списком CBR сложно – даже если ваш любимец там затесался.

Открывает антирейтинг Баро из «Синей тюрьмы: Блю Лок» – персонаж, который должен был стать эталонным конкурентом, но вместо этого просто проигрывает снова и снова. Каждое поражение обещают компенсировать в будущем, но это «будущее» так и не наступает.

Аска Лэнгли Сорью из «Евангелиона» – персонаж с огромным потенциалом, который, по мнению CBR, растрачен впустую. Ее психологическая сложность оборачивается не глубиной, а просто набором травм, используемых для шоковых сцен.

Субару из Re:Zero мог бы стать глотком свежего воздуха в исекаях – обычный парень без суперсил. Но его бесконечные смерти и страдания не ведут к реальному росту, а окружение любит его просто за факт существования.

Кафка Хибино из «Кайдзю №8» – герой, который все время «в шаге от прорыва», но застревает в бесконечном кризисе самоидентификации, так и не выходя за рамки шаблонов жанра.

Наконец, Ниа из «Тетради смерти» называют бледной тенью L: эксцентричность без харизмы, победа – на чужом фундаменте.

Ну а пятерку лидеров вы увидите в нашей галерее. Готовы спорить?

