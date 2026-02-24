Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!)

От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!)

24 февраля 2026 16:00
Кадры из сериалов «Атака титанов», «Поднятие уровня в одиночку»,«Синяя тюрьма: Блю Лок»

Каждый из них, считают обзорщики, выеденного яйца не стоит.

Авторитетный зарубежный портал составил рейтинг персонажей, чья репутация оказалась громче их реальных поступков на экране. В топ-10 попали как культовые злодеи, так и главные герои, которых фанаты годами считали непогрешимыми.

Спорить с этим списком CBR сложно – даже если ваш любимец там затесался.

Открывает антирейтинг Баро из «Синей тюрьмы: Блю Лок» – персонаж, который должен был стать эталонным конкурентом, но вместо этого просто проигрывает снова и снова. Каждое поражение обещают компенсировать в будущем, но это «будущее» так и не наступает.

От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!)

Аска Лэнгли Сорью из «Евангелиона» – персонаж с огромным потенциалом, который, по мнению CBR, растрачен впустую. Ее психологическая сложность оборачивается не глубиной, а просто набором травм, используемых для шоковых сцен.

Субару из Re:Zero мог бы стать глотком свежего воздуха в исекаях – обычный парень без суперсил. Но его бесконечные смерти и страдания не ведут к реальному росту, а окружение любит его просто за факт существования.

Кафка Хибино из «Кайдзю №8» – герой, который все время «в шаге от прорыва», но застревает в бесконечном кризисе самоидентификации, так и не выходя за рамки шаблонов жанра.

Наконец, Ниа из «Тетради смерти» называют бледной тенью L: эксцентричность без харизмы, победа – на чужом фундаменте.

Ну а пятерку лидеров вы увидите в нашей галерее. Готовы спорить?

Не забудьте прочитать: «Ван Пис», «Уэнсдэй» – «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном «Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном Читать дальше 1 марта 2026
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему Читать дальше 3 марта 2026
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Читать дальше 2 марта 2026
На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет На Сон Джин-Ву из «Соло прокачки» дети до 16 лет больше не посмотрят: РКН готовит новый аниме-запрет Читать дальше 27 февраля 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео) Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео) Читать дальше 2 марта 2026
Родила Дейнерис в ночь не то сына, не то дочь: откуда взялись драконьи яйца из «Игры престолов» Родила Дейнерис в ночь не то сына, не то дочь: откуда взялись драконьи яйца из «Игры престолов» Читать дальше 2 марта 2026
Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры Читать дальше 1 марта 2026
«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) «У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) Читать дальше 1 марта 2026
От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7 От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7 Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше