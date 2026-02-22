Якобы исторические, чуть-чуть фантастические: 5 корейских дорам Netflix, которые не похожи ни на один другой сериал

Не пытайтесь искать в этих проектах достоверность, и тогда они вам понравятся.

Есть дорамы, которые маскируются под исторические, – костюмы, причёски, дворцы. Но внутри у каждой – сюрприз, который в учебнике истории не найдёшь. Netflix в последнее время подсел на такой формат: берёт эпоху, добавляет щепотку фантастики и смотрит, что получится.

В одной – Чосон накрывает зомби-апокалипсис, и наследник престола вынужден сражаться не только с политическими врагами, но и с ордами голодных мертвецов. В другой – та же эпоха, но уже детектив с призраками и потусторонними силами.

Есть проект, который сравнивают с «Игрой престолов»: древний город, магия, кровная вражда и полукровка, от которого зависит судьба цивилизации. А есть камерная история про двух друзей, которых рассорила не женщина, а сословная несправедливость и личные амбиции.

Отдельно стоит и приквел к зомби-саге – там вообще всё начинается с синего цветка и маленькой девочки, которая запускает механизм катастрофы.

И на десерт – комедия про королеву, которая устала от этикета и просто хочет, чтобы её сыновья выросли нормальными людьми, а не дворцовыми марионетками.

Историческая достоверность? Не, не слышали. Зато есть настроение – от хоррора до семейной драмы. В галерее разобрали каждый проект подробнее. Листайте.