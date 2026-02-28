Оповещения от Киноафиши
Пока вы листаете свой смартфон: 5 тревожных фильмов про цифровой контроль и будущее, которое уже наступило

Пока вы листаете свой смартфон: 5 тревожных фильмов про цифровой контроль и будущее, которое уже наступило

28 февраля 2026 21:21
Пока вы листаете свой смартфон: 5 тревожных фильмов про цифровой контроль и будущее, которое уже наступило

Эти картины по-разному показывают мир, где данные постепенно становятся важнее людей.

Эти фильмы создали около 10 лет назад, внутри - настоящее пророчество. Смотришь и понимашь, куда нас ведут цифровые технологии, которые поглощают нас с каждым днем все сильнее и сильнее.

«Она» (2013)

История Теодора, влюбившегося в операционную систему, маскируется под мелодраму. Но по сути фильм показывает зависимость человека от цифровой среды. Герой доверяет алгоритму эмоции, память и личную жизнь. Рейтинг IMDb: 8,0.

«Сфера» (2017)

Героиня устраивается в технологическую корпорацию, где прозрачность возведена в абсолют. Камеры и сбор данных подаются как благо, но постепенно становится ясно, насколько велика концентрация власти внутри одной системы. Рейтинг IMDb: 5,4.

Пока вы листаете свой смартфон: 5 тревожных фильмов про цифровой контроль и будущее, которое уже наступило

«Превосходство» (2014)

Учёный переносит сознание в цифровую среду и фактически становится частью инфраструктуры. В фильме ясно прослеживается мысль о том, что контроль принадлежит тем, кто управляет платформой, а не тем, кто ею пользуется. Рейтинг IMDb: 6,2.

«Апгрейд» (2018)

Герой получает технологический имплант, усиливающий его возможности, но постепенно теряет контроль над решениями. Фильм поднимает прямой вопрос: кто управляет действиями, когда алгоритм хитрее и быстрее человека. Рейтинг IMDb: 7,5.

«Сноуден» (2016)

Картина Оливера Стоуна показывает историю человека, который изнутри увидел масштабы глобальной слежки. Это не фантастика, а разбор того, как собираются и используются данные, пишет дзен-канал 35 mm. Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото: Кадр из фильма «Апгрейд» (2018), «Превосходство» (2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
