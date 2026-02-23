Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона

Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона

23 февраля 2026 15:45
Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона

Режиссер оправдывался, коммунисты из России наседали.

Борис Стругацкий «Аватар» не смотрел, петербургские коммунисты требовали ордер на арест через Интерпол, а отдельные личности называли его вредным для западной цивилизации. 2010 год вообще был богат на пророчества, но главный скандал вокруг синих гуманоидов разгорелся именно тогда.

Всё началось с того, что российские зрители обнаружили удивительное сходство вселенной «Аватара» с миром Полудня братьев Стругацких. И там и там Пандора, везде земляне проводят экспансию в космосе в XXII веке.

Совпадение? Кэмерон настаивал, что да: сценарий он написал ещё в 1994 году, и никаких советских фантастов в голове не держал. Борис Стругацкий от комментариев аккуратно отказался. Сказал, что «Аватар» не видел и обвинений в плагиате не выдвигал. Журналисты, видимо, что-то додумали.

Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона

Но «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» додумывать не стали. Пятьсот человек, прославившихся эпатажными заявлениями, официально потребовали от Следственного комитета запустить в дело выписанный ими международный ордер на арест Джеймса Кэмерона.

Формулировка была прекрасна: «Элементарное воровство, расхищение интеллектуальной социалистической собственности». В список похищенного, помимо Стругацких, попали Иван Ефремов, Кир Булычёв и даже режиссёр «Гостьи из будущего» Павел Арсенов.

Секретарь Кировского областного комитета Любовь Калашницина добавила от себя: «Подростки, увидев синие морды созданий воспалённого мозга Кэмерона, пугаются». И резюмировала: место режиссёра не на «Оскаре», а на нарах.

Кэмерон, пока его требовали арестовать, спокойно собирал кассу. На тот момент «Аватар» заработал в мире 1,3 миллиарда долларов, в России — 2,3 миллиарда рублей. По итогу картина получила 2,9 миллиарда. Рекорд, который в 2010-м казался космическим.

Прошло шестнадцать лет. Стругацких по-прежнему читают, Кэмерон снимает сиквелы, а петербургские коммунисты так и не дождались экстрадиции режиссёра в Шереметьево. Но осадочек, как говорится, остался.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Даже «Сияние» рядом с этим фильмом кажется детской сказкой: Кубрик пересматривал его 10 раз — все дело в концовке Даже «Сияние» рядом с этим фильмом кажется детской сказкой: Кубрик пересматривал его 10 раз — все дело в концовке Читать дальше 24 февраля 2026
Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Читать дальше 23 февраля 2026
«Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) «Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) Читать дальше 22 февраля 2026
Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?» Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?» Читать дальше 24 февраля 2026
Приквел «Игры престолов» сменил название к финалу: почему Королевств теперь девять? Приквел «Игры престолов» сменил название к финалу: почему Королевств теперь девять? Читать дальше 24 февраля 2026
Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными Читать дальше 24 февраля 2026
Россияне, хохоча, «валялись под столом»: западную экранизацию «Вишневого сада» не спасла даже звезда «Гарри Поттера» Россияне, хохоча, «валялись под столом»: западную экранизацию «Вишневого сада» не спасла даже звезда «Гарри Поттера» Читать дальше 24 февраля 2026
«Раз пять ходила в кино»: французскую версию «Мушкетеров» в СССР смотрели чаще, чем фильм Юнгвальда-Хилькевича «Раз пять ходила в кино»: французскую версию «Мушкетеров» в СССР смотрели чаще, чем фильм Юнгвальда-Хилькевича Читать дальше 24 февраля 2026
Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2 Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2 Читать дальше 24 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше