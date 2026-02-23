Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона

Борис Стругацкий «Аватар» не смотрел, петербургские коммунисты требовали ордер на арест через Интерпол, а отдельные личности называли его вредным для западной цивилизации. 2010 год вообще был богат на пророчества, но главный скандал вокруг синих гуманоидов разгорелся именно тогда.

Всё началось с того, что российские зрители обнаружили удивительное сходство вселенной «Аватара» с миром Полудня братьев Стругацких. И там и там Пандора, везде земляне проводят экспансию в космосе в XXII веке.

Совпадение? Кэмерон настаивал, что да: сценарий он написал ещё в 1994 году, и никаких советских фантастов в голове не держал. Борис Стругацкий от комментариев аккуратно отказался. Сказал, что «Аватар» не видел и обвинений в плагиате не выдвигал. Журналисты, видимо, что-то додумали.

Но «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» додумывать не стали. Пятьсот человек, прославившихся эпатажными заявлениями, официально потребовали от Следственного комитета запустить в дело выписанный ими международный ордер на арест Джеймса Кэмерона.

Формулировка была прекрасна: «Элементарное воровство, расхищение интеллектуальной социалистической собственности». В список похищенного, помимо Стругацких, попали Иван Ефремов, Кир Булычёв и даже режиссёр «Гостьи из будущего» Павел Арсенов.

Секретарь Кировского областного комитета Любовь Калашницина добавила от себя: «Подростки, увидев синие морды созданий воспалённого мозга Кэмерона, пугаются». И резюмировала: место режиссёра не на «Оскаре», а на нарах.

Кэмерон, пока его требовали арестовать, спокойно собирал кассу. На тот момент «Аватар» заработал в мире 1,3 миллиарда долларов, в России — 2,3 миллиарда рублей. По итогу картина получила 2,9 миллиарда. Рекорд, который в 2010-м казался космическим.

Прошло шестнадцать лет. Стругацких по-прежнему читают, Кэмерон снимает сиквелы, а петербургские коммунисты так и не дождались экстрадиции режиссёра в Шереметьево. Но осадочек, как говорится, остался.