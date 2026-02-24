Оповещения от Киноафиши
«Гангстерленд» стал одним из главных сериалов 2025 года, но это турдизи в России «уделало» шедевр Ричи

24 февраля 2026 07:40
Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно.

В свежем топ-20 самых популярных сериалов за 2025 год рядом оказались «Во все тяжкие», новинка Гая Ричи с Томом Харди в главной роли и скромный «женский» сериал, которому больше десяти лет. И победил вовсе не тот, на кого ставили.

«Гангстерленд» стартовал весной 2025-го на Paramount+ и собрал внушительную команду: Харди в роли «решалы» Гарри да Соузы, Хелен Миррен и Пирс Броснан во главе криминального клана, лондонские разборки и два первых эпизода, снятых самим Ричи.

Шоу быстро набрало более 26 миллионов зрителей, 8.2 на КП от россиян и получило продление на второй сезон. Казалось, пьедестал в рейтинге «Кинопоиск Pro» ему обеспечен, но все сложилось иначе.

С 2200 баллами интереса «Гангстерленд» занял лишь 20-ю строчку. Даже культовый «Во все тяжкие» оказался выше – но тоже вне десятки. А на 18-м месте с 2230 баллами расположился… «Великолепный век».

Проект, стартовавший еще в 2011 году, продолжает удерживать аудиторию за счет дворцовых интриг, страстей и роскошной визуальной части. Его пересматривают, обсуждают и стабильно находят на стримингах.

Но даже с учетом этого мало кто мог бы подумать, что в 2025-м именно турдизи обойдет гангстерские войны Лондона и одного из самых харизматичных злодеев современного кино.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», «Гангстерленд»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
3 комментария
