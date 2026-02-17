Оповещения от Киноафиши
Олды, вспомните этот сериал? Научная фантастика, но со шпионами: продержался в эфире всего 1 сезон

17 февраля 2026 15:50
Умный и смешной сай-фай из 90-х: сейчас такого уже не снимают.

Обычный страховой менеджер средних лет просыпается в больничной палате. У его кровати сидит незнакомец и рассказывает, какими красивыми были похороны. «Подождите, — перебивает герой, — какие похороны, если я в больнице?» И тут выясняется, что в зеркало смотрит уже совсем другой человек — молодой, подтянутый, способный на вещи, недоступные обычным людям.

Сериал «Сейчас или никогда» вышел в 1999 году и смешал в себе «Франкенштейна», «Капитана Америку» и шпионский процедурал с теорией заговора. Джон Гудман играет Майкла Уайзмана — менеджера, которого в первой же серии сбивает поезд метро. Казалось бы, конец истории. Но нет: секретная правительственная программа спасает его мозг и пересаживает в синтетическое тело стоимостью в миллиарды долларов.

Новая оболочка (её играет Эрик Клоуз) обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и реакцией. Летать, правда, не умеет — как язвит курирующий проект доктор Моррис (Деннис Хейсберт), «забыли засунуть ракету в одно место».

Условие сделки простое: Майкл должен остаться мёртвым для всех, кого знал. Любой контакт с женой, дочерью или друзьями — смертный приговор и ему, и им.

Олды, вспомните этот сериал? Научная фантастика, но со шпионами: продержался в эфире всего 1 сезон

Разумеется, герой не может с этим смириться и тайком пытается вернуться в прошлую жизнь, параллельно выполняя задания спецслужб. Например, охотясь на пожилого террориста по кличке Яйцеголовый, который травит людей ядовитым газом в Токио, Париже и теперь добрался до Америки.

Сериал умный и смешной, не боится абсурда и попутно бьёт по бюрократии: есть отличная сцена, где вдова Майкла пытается получить социальную помощь, но не проходит ни по одному критерию, а доступная работа не покроет даже аренду. К сожалению, шоу закрыли после первого сезона. На «Кинопоиске» у него крепкие 7.8 балла, но оценок меньше тысячи — похоже, в России его почти никто не видел.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
