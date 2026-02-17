Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Задолго до "Марти" Тимоти Шаламе засветился в вестерн-триллере – совсем скоро его нигде нельзя будет посмотреть

17 февраля 2026 14:40
На Кинопоиске у фильма крепкие 7.4 из 10.

Для Тимоти Шаламе 2026-й складывается отлично: спортивная драма «Марти» собирает награды — уже есть «Золотой глобус» и Critics' Choice, впереди «Оскар» и BAFTA. На праздники выйдет «Дюна: Часть третья». Но пока все следят за наградным сезоном, самое время вспомнить менее очевидную работу актёра — вестерн, в котором он появился задолго до нынешней славы.

Речь о «Недругах» Скотта Купера. Шаламе в вестернах — редкость, но здесь он органично вписался в компанию Кристиана Бейла, Розамунд Пайк, Бена Фостера и Уэса Стьюди. По сюжету группа солдат должна сопроводить вождя шайеннов через враждебную территорию домой в Монтану. Шаламе играет одного из членов отряда.

Фильм вышел в 2017 году и остался в тени более громких проектов актёра — «Назови меня своим именем», «Маленьких женщин», «Красивого мальчика». Сейчас «Недруги» можно бесплатно посмотреть на Tubi, но только до 1 марта — после этого картина покинет платформу.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
