Киноафиша Новости «Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться)

22 февраля 2026 21:08
Артисту пришлось показывать себя настоящего.

Если начинать говорить о Томе Харди, сразу всплывают Бейн с маской, сумасшедший Чарльз Бронсон или безумный Макс из пустынь Мельбурна. Казалось бы, самые сложные роли актёра наверняка связаны с насилием, трансформациями тела или психологическим давлением. Но Том Харди тяжелей всего пришлось не с Ноланом, не в «Табу» и даже не в «Веноме».

Речь о… CBeebies Bedtime Stories – детских вечерних историях на британском телеканале.

«Это действительно тяжело! Нужно работать с детьми, пытаться уложить их спать – поверьте, это тяжелей всего на свете. Эта самая тяжелая, но и близкая мне роль», – признавался Харди.

В шоу он читает детям книги вроде «Тигр в саду» Лиззи Стюарт или «Под одним небом» Роберта Вессио и Ники Джонстон.

Казалось бы, никакой физической трансформации, никаких костюмов или грима – просто актёр с книгой. Но ответственность за то, чтобы целая аудитория малышей спокойно засыпала, сделала этот опыт невероятно сложным. Благо, актер боялся зря.

Харди оказался настоящим мастером ночных историй. Он использовал опыт отца троих детей, чтобы найти тонкий баланс между голосом, эмоциями и ритмом, который удерживает внимание и успокаивает.

Парадоксально, но роль, которая не требует «актерской жестокости», стала для него самым настоящим вызовом – и, судя по всему, подарила особенное удовлетворение.

Ранее мы также писали: 20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее

Фото: Кадр из сериала «Табу», ТВ-шоу CBeebies Bedtime Stories
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
