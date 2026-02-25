Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

25 февраля 2026 14:35
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

У всех оценки не ниже 7.2, а про №4 говорят, что это как «Настоящий детектив», но с примесью Кинга.

Не знаю, как вы, а я часто испытваю желанию залипнуть в какой-нибудь сериал без мучительного ожидания новых серий. Чтобы включил и пропал на пару вечеров, а то и больше, если количество позволяет.

И вот за последнее время среди относительных новинок я нашла 5 занятных проектов, которые хочу посоветовать и вам. География обширная, так что тут точно будет где разгуляться, а высокие рейтинги на IMDb и Кинопоиске не дадут мне соврать, что проекты и впрямь стоящие.

Ну, а теперь поподробнее.

«Судья Ли Хан-ён» (2024, 14 эпизодов)

Кинопоиск: 8.0 | IMDb: 7.8

5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

Ли Хан-ён занимал низшую ступень в иерархии судей, брал взятки и участвовал в мошеннических схемах, чтобы выбиться в люди. После трагического происшествия он получил второй шанс – вернулся на 10 лет назад, сохранив все воспоминания. Теперь судья намерен использовать свой опыт, чтобы бороться со злом.

«Редкий пример дорамы, которая держит планку до финальных титров», – пишут про сериал русскоговорящие зрители.

«Свинцовые дети» (2026, 6 эпизодов)

Кинопоиск: 7.6 | IMDb: 7.6

Польская драма о враче в 1970-х, которая раскрывает эпидемию свинцового отравления у детей рядом с заводом в Катовице. Власти скрывают правду ради выполнения плана, а доктор рискует свободой, чтобы организовать тайное лечение и переселить семьи из зоны бедствия.

«Сияющие» (2022, 8 эпизодов)

Кинопоиск: 7.2 | IMDb: 7.4

5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

Кирби работает в архиве чикагской газеты и мечтает стать журналисткой, но после нападения маньяка ее жизнь меняется навсегда. Она выживает, но теперь ее реальност без конца искажается. Когда происходит новое убийство, связанное с покушением на нее, Кирби объединяется с опытным репортером Дэном и сама начинает охоту на преступника.

«Чужак» (2020, 10 эпизодов)

Кинопоиск: 7.2 | IMDb: 7.6

Мужчину обвиняют в убийстве ребенка. Все улики указывают на него, но камеры видеонаблюдения доказывают, что в момент преступления он находился за 90 километров. Детектив, ведущий это дело, начинает подозревать, что здесь замешано что-то потустороннее.

«Сериал разгоняется медленно, но тебе захочется проглотить его как можно быстрее»,

«Сериал напоминает "Настоящего детектива", только с примесью мистики от Стивена Кинга. Атмосфера передана шикарно. Ну и вайбы криминальной драмы на высоте», – пишут на IMDb.

«Презумпция невиновности» (2024, 8 эпизодов)

Кинопоиск: 7.5 | IMDb: 7.7

5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

Это сериал по одноименному роману Скотта Туроу (кстати, в 1990-м по нему выходил фильм с тем же названием). По сюжету главный герой Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. У него есть жена, но это не мешает ему крутить роман на стороне с коллегой Каролин.

Все летит в тартарары, когда в прокуратуру поступает дело об убийстве той самой Каролин, а вести расследование поручают Расти. Чтобы спасти брак, он пытается скрыть, что они с жертвой были любовниками.

Но чем больше он заметает следы, тем сильнее закапывает себя сам. В итоге из прокурора он превращается в главного подозреваемого.

Ранее мы писали: Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела

Фото: Кадры из сериалов «Презумпция невиновности», «Чужак», «Сияющие», «Свинцовые дети», «Судья Ли Хан-ён»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ничего не понятно, но очень интересно: эти 6 Sci-Fi-фильмов с первого просмотра поймут только гении – с №2 списали «Матрицу» Ничего не понятно, но очень интересно: эти 6 Sci-Fi-фильмов с первого просмотра поймут только гении – с №2 списали «Матрицу» Читать дальше 5 марта 2026
Возьми телефон, детка: 5 небанальных ужастиков, в которых все началось с безобидного звонка Возьми телефон, детка: 5 небанальных ужастиков, в которых все началось с безобидного звонка Читать дальше 5 марта 2026
Чудом нашел 3 достойных свежих фильма с шокирующей концовкой: в №1 сияет Суини, в №3 – звезда «Очень странных дел» Чудом нашел 3 достойных свежих фильма с шокирующей концовкой: в №1 сияет Суини, в №3 – звезда «Очень странных дел» Читать дальше 4 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Читать дальше 3 марта 2026
Новую работу Тарантино в России не покажут: но оно и к лучшему, если считали «Кинокритика» странным Новую работу Тарантино в России не покажут: но оно и к лучшему, если считали «Кинокритика» странным Читать дальше 7 марта 2026
Салли на пенсии, Майк молодится: «Корпорация монстров 2» точно выйдет, но ждать придется до второго пришествия Салли на пенсии, Майк молодится: «Корпорация монстров 2» точно выйдет, но ждать придется до второго пришествия Читать дальше 7 марта 2026
Не растянули и не слили: 10 мини-сериалов Netflix, которые хороши от первой до последней минуты Не растянули и не слили: 10 мини-сериалов Netflix, которые хороши от первой до последней минуты Читать дальше 6 марта 2026
Гэндальфа не сразил даже Балрог, зато Саруман... Как мага из «Властелина» смогли убить затычкой в спину Гэндальфа не сразил даже Балрог, зато Саруман... Как мага из «Властелина» смогли убить затычкой в спину Читать дальше 6 марта 2026
Как «Интерстеллар», только ужастик: в этой экранизации Кинга Нолан подсмотрел идею с книжной полкой Как «Интерстеллар», только ужастик: в этой экранизации Кинга Нолан подсмотрел идею с книжной полкой Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше