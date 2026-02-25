5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

У всех оценки не ниже 7.2, а про №4 говорят, что это как «Настоящий детектив», но с примесью Кинга.

Не знаю, как вы, а я часто испытваю желанию залипнуть в какой-нибудь сериал без мучительного ожидания новых серий. Чтобы включил и пропал на пару вечеров, а то и больше, если количество позволяет.

И вот за последнее время среди относительных новинок я нашла 5 занятных проектов, которые хочу посоветовать и вам. География обширная, так что тут точно будет где разгуляться, а высокие рейтинги на IMDb и Кинопоиске не дадут мне соврать, что проекты и впрямь стоящие.

Ну, а теперь поподробнее.

«Судья Ли Хан-ён» (2024, 14 эпизодов)

Кинопоиск: 8.0 | IMDb: 7.8

Ли Хан-ён занимал низшую ступень в иерархии судей, брал взятки и участвовал в мошеннических схемах, чтобы выбиться в люди. После трагического происшествия он получил второй шанс – вернулся на 10 лет назад, сохранив все воспоминания. Теперь судья намерен использовать свой опыт, чтобы бороться со злом.

«Редкий пример дорамы, которая держит планку до финальных титров», – пишут про сериал русскоговорящие зрители.

«Свинцовые дети» (2026, 6 эпизодов)

Кинопоиск: 7.6 | IMDb: 7.6

Польская драма о враче в 1970-х, которая раскрывает эпидемию свинцового отравления у детей рядом с заводом в Катовице. Власти скрывают правду ради выполнения плана, а доктор рискует свободой, чтобы организовать тайное лечение и переселить семьи из зоны бедствия.

«Сияющие» (2022, 8 эпизодов)

Кинопоиск: 7.2 | IMDb: 7.4

Кирби работает в архиве чикагской газеты и мечтает стать журналисткой, но после нападения маньяка ее жизнь меняется навсегда. Она выживает, но теперь ее реальност без конца искажается. Когда происходит новое убийство, связанное с покушением на нее, Кирби объединяется с опытным репортером Дэном и сама начинает охоту на преступника.

«Чужак» (2020, 10 эпизодов)

Кинопоиск: 7.2 | IMDb: 7.6

Мужчину обвиняют в убийстве ребенка. Все улики указывают на него, но камеры видеонаблюдения доказывают, что в момент преступления он находился за 90 километров. Детектив, ведущий это дело, начинает подозревать, что здесь замешано что-то потустороннее.

«Сериал разгоняется медленно, но тебе захочется проглотить его как можно быстрее»,

«Сериал напоминает "Настоящего детектива", только с примесью мистики от Стивена Кинга. Атмосфера передана шикарно. Ну и вайбы криминальной драмы на высоте», – пишут на IMDb.

«Презумпция невиновности» (2024, 8 эпизодов)

Кинопоиск: 7.5 | IMDb: 7.7

Это сериал по одноименному роману Скотта Туроу (кстати, в 1990-м по нему выходил фильм с тем же названием). По сюжету главный герой Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. У него есть жена, но это не мешает ему крутить роман на стороне с коллегой Каролин.

Все летит в тартарары, когда в прокуратуру поступает дело об убийстве той самой Каролин, а вести расследование поручают Расти. Чтобы спасти брак, он пытается скрыть, что они с жертвой были любовниками.

Но чем больше он заметает следы, тем сильнее закапывает себя сам. В итоге из прокурора он превращается в главного подозреваемого.

