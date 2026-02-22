По 13+ млн зрителей на эпизод: этот сериал HBO сейчас хит – лучше смогли только «Одни из нас» и «Дом дракона»

Представьте: вы запускаете новый сериал во вселенной «Игры престолов», и особо не надеетесь повторить успех великих предшественников. А он берёт и сходу выстреливает.

Причём без драконов, без масштабных битв, без привычного размаха – но зритель всё равно липнет к экранам. Примерно так сейчас и происходит с новым проектом HBO.

Канал раскрыл свежие цифры, и они впечатляют. Каждый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» собирает более 13 миллионов зрителей только в США.

Это третий результат в истории HBO за последнее время. Выше удалось прыгнуть только двум гигантам: «Одним из нас» и «Дому дракона». Причём сериал не стоит на месте – аудитория растёт от серии к серии, и это верный знак, что зрителю заходит.

Сюжет разворачивается в той же вселенной, но совсем с другой стороны. Он основан на «Повестях о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, а в его центре – рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эйегон Таргариен, которому суждено стать будущим королём.

Никакого эпоса, просто приключения двоих, путешествующих по Вестеросу. Финальная шестая серия выйдет уже 23 февраля, так что как раз сможете гялнуть все разом, если ещё не начали.

