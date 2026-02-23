«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал?

Джей Ди и Терк вернулись в строй, а с ними и та самая химия. До премьеры осталась неделя.

Первые обзоры на возвращение «Клиники» оказались куда теплее, чем многие ожидали. У ребута уже 87% «свежести» на Rotten Tomatoes – и это при том, что даже в положительных рецензиях критики признаются: боялись худшего.

В CBR называют проект «адреналиновым уколом в самое сердце Sacred Heart» и отдельно хвалят химию главных героев, как в лучшие годы:

«То, что связывает Браффа и Фэйсона, – это буквально молния в бутылке».

По мнению обозревателя, сериал с первых минут дает понять: зрители снова дома. А возвращение создателя Билла Лоуренса помогло сохранить тот самый баланс юмора, драмы и фирменных внутренних монологов.

TV Line подчеркивает:

«Да, вернулась оригинальная тема. Но что важнее – вернулись сердце и душа!».

TheWrap отмечает, что перезапуск «находит правильное сочетание ностальгии и обновления, не разрушая наследие оригинала».

Есть и более сдержанные мнения. В Variety, например, пишут, что «в теплом свете ностальгии “Клиника” выглядит безобидно, но при ярком свете настоящего ее возраст заметен». Но таких отзывов буквально единицы.

Все идет к тому, что худшие опасения не подтвердились. «Клиника» не изобретает велосипед – и, судя по первым отзывам, ей это и не нужно. Главное, что она снова чувствует и шутит так, будто мы никуда не уходили.

Ранее мы писали: Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой