Финал 4 сезона «Бриджертонов» усугубил главную проблему сериала: не понимаю, кому и зачем теперь ждать продолжение (обзор)

Вторая часть четвёртого сезона «Бриджертонов» вернулась с пафосом, драмой и обещанием самого мрачного поворота за всю историю проекта. Если не вдаваться в подробности – так и получилось. Но без нюансов, конечно, не обошлось.

Бенедикт наконец делает предложение Софи – правда, не о браке, а о роли любовницы. Запретные взгляды, тайные прикосновения, разговоры о чести и будущем – химия между героями ощущается, и их сцены получились по-настоящему чувственными.

Но чем ближе финал, тем отчётливее видно: сериал снова наступает на старые грабли времен второго сезона. Вместо того чтобы сосредоточиться на центральной паре сезона, история расползается в стороны.

Нам подробно раскладывают будущие линии, аккуратно расставляют персонажей к пятому сезону, драматично подготавливают почву для ещё не случившихся романов. В итоге роман Бенедикта и Софи, который должен быть сердцем сезона, превращается чуть ли не в филлер.

Ситуацию усугубляет разбивка на две части.

Когда зрители месяц ждали продолжения, логично было ожидать кульминации именно этой любовной истории. Вместо этого значительная часть экранного времени уходит на заделы «на потом» – вплоть до эпизодов, почти целиком посвящённых будущим конфликтам.

Да, впереди уже подтверждены новые сезоны. Да, финал подбрасывает интригующие повороты. Но ощущение странное: главная история года так и не получила пространства, чтобы по-настоящему засиять.

И после такого финала трудно отделаться от мысли, что сериал больше озабочен своим далёким будущим, чем настоящим.

