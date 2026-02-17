Лучше бы их вообще не сняли: 8 худших советских фильмов

Советское кино мы привыкли любить и цитировать, но давайте честно: не всё, что снимали в СССР, было шедевром.

Да, у нас есть "Ирония судьбы", "Бриллиантовая рука" и "Москва слезам не верит". Но были и фильмы, после которых хотелось переключить телевизор на программу "Время" — и это о многом говорит. Какие-то картины провалились в прокате, какие-то разнесла критика, а некоторые умудрились собрать полный набор: и зрители плевались, и рецензенты не щадили. Мы собрали 8 советских фильмов, которые лучше бы вообще не снимали.

Удивительно, но в этот список попали работы вполне именитых режиссёров — доказательство того, что даже мастера иногда промахиваются. Где-то подвёл сценарий, где-то — странный выбор актёров, а где-то просто не повезло со временем: фильм вышел, а он уже никому не нужен.

Конечно, "худший" — понятие относительное. Кто-то эти картины с теплотой вспоминает, а кто-то искренне недоумевает, как такое вообще выпустили на экраны. Одно можно сказать точно: советский кинематограф был разным — и блестящим, и откровенно неудачным.

А вы смотрели что-нибудь из этого списка? Может, готовы заступиться за какой-то фильм?