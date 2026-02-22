Не ждите 3 сезон «Соло прокачки»: свежее аниме с дурацким названием заменило «Поднятие уровня» – теперь Европа вместо Японии

Оповещения от Киноафиши
22 февраля 2026 08:34
Правда, таким переменам рады далеко не все.

Бывают аниме, которые начинаются как глоток свежего воздуха, но к шестой серии скидывают балласт оригинальности и прыгают в вагон уходящего поезда с табличкой «Поднятие уровня в одиночку». Именно это случилось с «Мастера на все руки выгнали из отряда героев» – тайтлом, который, кажется, устал быть собой.

Первые эпизоды обещали редкую для жанра историю: герой Орун Дула не избранный, не одаренный, не владелец скрытой божественной родословной. Он просто человек, который умеет закрывать любую роль в отряде, но ни в одной не является лучшим.

Команда его вышвырнула – и он не жаждет кровавой мести, а просто пытается жить дальше. Симпатично, скромно, почти по-взрослому.

Но в 6-й серии все пошло по накатанной. Черный дракон, армия бесполезных союзников и герой, который устал ждать. Орун в одиночку накладывает тридцать с лишним заклинаний разом, усиливает защиту, лечит, бафает и – убивает монстра, перед которым пасуют целые отряды.

Зрелищно? Безусловно. Но ровно с этого момента «Мастер на все руки» перестает быть собой и становится Сон Джин-Ву в антураже европейского фэнтези.

Режиссеры словно испугались, что зритель устанет от «слабой» версии героя. И выкрутили прокачку до предела. Теперь Орун не просто силен – он бог, придумывающий магию, которой раньше не существовало.

Звучит эпично. Смотрится эффектно. И подозрительно напоминает путь Сон Джинву.

Проблема в том, что вместе с драконом сгорела и изюминка сериала. Хайп вокруг шестой серии уже заставил западных обзорщиков говорить: вот вам и «замена» «Соло прокачке». Только вопрос в том, нужна ли была такая замена.

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Мастера на все руки выгнали из отряда героев»
Алексей Плеткин
2 комментария
