Как смотреть «Кота в шляпе»: советский мульт и фильм, которые нужно ставить перед походом в кино

В феврале 2026 года Warner Bros. выпускает новую анимационную версию «Кота в шляпе» — классической сказки Доктора Сьюза, без которой не вырос ни один американец и которую в России знают чуть меньше, но тоже любят.

Пока ждём премьеру, самое время разобраться, какие экранизации уже были и чем они запомнились. Спойлер: одна из них сломала карьеру Майка Майерса и довела вдову писателя до обещания больше никогда не отдавать права на игровое кино.

О чём вообще книга

Двое детей, Конрад и Салли, сидят дома в одиночестве и смертельно скучают. Внезапно в гости вваливается огромный Кот в полосатой шляпе и предлагает развлечься. Дальше — жонглирование предметами, падающие вещи, две маленькие бесеняты Штучка Один и Штучка Два, полный хаос и попытки говорящей рыбки призвать к порядку. Всё заканчивается появлением мамы и чудесным образом убранным домом.

Книга родилась из любопытного издательского заказа: написать историю для малышей, используя не больше 250 самых простых слов. Доктор Сьюз справился 220 словами, а рифма «cat — hat» пришла случайно и обросла сюжетом за полтора года мучений.

Первый телевизионный мультфильм сняли при непосредственном участии автора. Кота озвучил Алан Шерман, рыбку назвали Крикльбель, но сюжет уже тогда отошёл от оригинала. Впрочем, для 70-х это было простительно. Экранизация №2: советский «Кот в колпаке» (1984): единственная версия, где у Кота нет знаменитой полосатой шляпы — её заменили на красно-зелёный колпак. Штучек тоже не завезли.

Экранизация №3: фильм «Кот» (2003) с Майком Майерсом. Вот здесь случилось самое интересное и одновременно самое страшное. Майк Майерс, только что отгрохотавший «Остином Пауэрсом», надел костюм Кота и, кажется, решил оттянутся на полную. Фильм вышел настолько кринжовым, настолько перегруженным пошлыми шутками и неуместными гэгами, что его разругали все — от критиков до зрителей.

Вдова Доктора Сьюза, Одри Гейзель, посмотрела на это безобразие и заявила: больше никаких игровых фильмов по книгам её мужа. Никогда. И слово сдержала — с тех пор все проекты по Сьюзу только анимационные.

В 2012 году Illumination (те самые, что сделали «Миньонов») анонсировала CGI-адаптацию. Потом проект переехал в Warner Bros. Несколько лет выбирали режиссёров, сценаристов, и только в марте 2024 года утвердили главную звезду: Кота озвучит Билл Хейдер из «Оно».

Премьера изначально была назначена на 27 февраля 2026 года, после ее перенесли на ноябрь. Анимацией занимается DNEG Animation, так что за картинку можно не переживать. Новый мультфильм обещает быть ближе к духу оригинала — во всяком случае, скандалов пока не предвидится. А в преддверии можете посмотреть любую из экранизаций, чтобы узнать историю Кота.

