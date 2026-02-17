Оповещения от Киноафиши
Нашли замену "Настоящему детективу" – короче и понятней, но всё ещё цепляет с первой серии

17 февраля 2026 15:48
Сериал едва не "дёрнул" по рейтингам даже шоу MrBeast!

Первый сезон «Настоящего детектива» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном — одна из вершин телевидения. Несколько «Эмми», культовый статус и три продолжения. Но восемь серий по часу, философские монологи и медленное нагнетание — формат не для всех. Если хочется чего-то в том же жанре, но более динамичного и прямолинейного, есть вариант.

На Prime Video вышел второй сезон «Кросса» — детективного сериала с Элдисом Ходжем («Голос улиц») в главной роли. Первые три эпизода появились на платформе на этой неделе, и шоу сразу взлетело на третье место по популярности, уступая только «Фоллауту» с Уолтоном Гоггинсом и реалити-шоу Beast Games от MrBeast.

Нашли замену "Настоящему детективу" – короче и понятней, но всё ещё цепляет с первой серии

Сериал основан на романах Джеймса Паттерсона — того самого, чьи книги про детектива Алекса Кросса ранее экранизировали с Морганом Фриманом. Первый сезон вышел в 2024 году и, несмотря на неоднозначные отзывы, мгновенно стал хитом и получил продление. У второго сезона уже 91% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Впрочем, российские зрители энтузиазм не разделяют: на «Кинопоиске» у сериала скромные 6,6 балла из 10.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
