Посмотрела все фильмы, номинированные на "Оскар": вот кто должен выиграть

18 февраля 2026 17:51
На лучший фильм в этом году претендуют десять картин: «Грешники», «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Хамнет», «Франкенштейн», «Формула-1», «Бугония», «Сентиментальная ценность», «Секретный агент» и «Сны поездов». Я посмотрела все. Большинство можно сразу отсеять.

«Формула-1» — по сути длинный рекламный ролик. «Франкенштейн» Гильермо дель Торо неплох, но далеко не лучшая работа режиссёра. «Бугония» слишком странная, чтобы победить. «Сны поездов» — откровенно скучное кино, снятое будто специально для «Оскара». «Хамнет» Хлои Чжао выжимает слёзы так настойчиво, что многие уже невзлюбили фильм именно за это.

«Марти» Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе — условный третий претендент. Шаламе, скорее всего, получит награду за лучшую мужскую роль, но сам фильм до фаворитов не дотягивает. «Сентиментальная ценность» и «Секретный агент» — отличные картины, но обе преимущественно не на английском, а после «Паразитов» Академия больше не рисковала отдавать главный приз неанглоязычному кино.

Остаются два реальных претендента — оба от Warner Bros., оба от культовых режиссёров.

«Одна битва за другой» Пола Томаса Андерсона собрала звёздный состав: Леонардо Ди Каприо, Бенисио дель Торо, Шон Пенн — все номинированы. В феврале Андерсон забрал награду Гильдии режиссёров, а это сильнейший индикатор победы в режиссёрской категории «Оскара». При этом сам Андерсон за всю карьеру ни разу не выигрывал.

«Грешники» Райана Куглера установили рекорд — 16 номинаций. Майкл Б. Джордан играет близнецов, которые в 1930-х пытаются открыть музыкальный клуб в дельте Миссисипи и сталкиваются сразу с двумя угрозами: вампирами и расизмом. Номинации также у Вунми Мосаку и Делроя Линдо. Куглер может стать первым чернокожим режиссёром с «Оскаром» — до него номинировались лишь шестеро.

Если Андерсон заберёт режиссёрскую награду, у «Грешников» останется шанс победить в главной категории — такие расхождения случались. Но выбрать между ними действительно сложно.

И всё же: победить должны «Грешники». Это первый полностью оригинальный фильм Куглера — смешной, страшный, эффектный и по-настоящему мощный.

Результаты узнаем 15 марта.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
