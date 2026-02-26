Главное аниме нулевых оказалось «слизано» с шедевров Тарантино: автор тайтла даже не скрывает – подсмотрел и взял себе

«Не украл, а вдохновился» и это вот все.

Пока фанаты спорят, какое аниме нулевых важнее, одно имя всплывает почти автоматически – «Наруто». История про ниндзя из деревни Скрытого Листа стала мировым феноменом, а сам тайтл вошёл в «большую тройку» вместе с «Ван-Пис» и «Блич».

Но вот, что интересно: создатель манги Масаси Кисимото никогда не скрывал, что вдохновлялся не только «Драконьим жемчугом Z», но и… Квентином Тарантино.

В интервью Los Angeles Times ещё в 2008 году Кисимото прямо говорил, что обожает кино и часто заимствует приёмы из понравившихся сцен. Особенно его впечатляла манера Тарантино выстраивать эпизод через серию крупных планов и эффектные проходки в слоумо.

«Мне нравится, как он создаёт сцену с помощью замедления и крутых образов. Я бы хотел добиться такого же эффекта в манге, но это сложно – у нас только чёрное и белое», – признавался автор.

Если пересмотреть «Убить Билла», особенно историю О-Рен Исии, сходство становится очевидным: гиперболизированное насилие, драматичная пауза перед вспышкой ярости, почти клиповая динамика.

В «Наруто» похожие приёмы заметны в ключевых схватках – например, в боях Наруто и Саскэ, когда герои бегут друг на друга в замедлении, а затем сцена взрывается серией ударов.

Кисимото упоминал и Майкла Бэя с его съёмкой против света, но именно тарантиновская стилистика – сочетание пафосной тишины и резкой жестокости – кажется ближе духу «Наруто».

Это не копирование покадрово, а скорее адаптация киноязыка в формат манги, а затем и аниме.

