Александр Зубарев налаживает отношения с Валей Карнавал в трейлере комедии «Скуф»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» выпустил трейлер семейной комедии «Скуф», которая выйдет в прокат 16 апреля. Режиссером выступил Алексей Степанов («Осьминог»). Он также является продюсером наряду с Гайком Асатряном. Производством занимаются компании SoFilm и Papini Prod.

В центре сюжета — обыкновенный мужик средних лет Аркадий (Александр Зубарев), чья жизнь сложилась не лучшим образом. Теперь он не следит за своей внешностью, потребляет вредную пищу, а свободное время проводит за игрой в танчики. Окружающие считают, что Аркадий — типичный скуф. Однако ситуация меняется, когда главный герой узнает, что его родная дочь (Валя Карнавал) решила не приглашать его на свою свадьбу. Понимая, что это связано с их непростыми отношениями в прошлом, а также с его неприглядным образом жизни, Аркадий стремится переломить ситуацию. Чтобы заслужить признание дочери, ему доведется измениться не только внешне, но и внутренне.

В фильме также снялись Дарья Екамасова, Кристина Бабушкина, Иван Шумихин, Виссарион Лобжанидзе, Борис Смолкин, Тамара Турава, Ярослав Мелехин, Мариетта Азарян и другие. В качестве приглашенных звезд в картине появятся Леонид Якубович и «человек-улыбка» Николай Василенко.