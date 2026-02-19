Оповещения от Киноафиши
Безумец из «Игры престолов» перекочевал в этот жуткий сериал: Рамси вернулся — и он сводит зрителей с ума на протяжении всех 6 серий

19 февраля 2026 13:10
Его персонаж — одно из главных преимуществ проекта.

Если вы смотрели «Игру престолов», то имя Рамси Болтона наверняка вызывает у вас нервную дрожь. Самый одиозный садист Вестероса, который кормил людей собственными потрохами и улыбался при этом, запомнился зрителям надолго. Иван Реон, исполнивший эту роль, словно прирос к амплуа безумца — в новом британском триллере «Волк» он снова вышел на ту же тропу.

Сериал вышел в 2023 году и состоит из шести часовых серий. Это экранизация книг Мо Хайдер про детектива Джека Кэффри. Режиссерское кресло поделили Кристоффер Нюхольм и Ли Хейвен Джонс. На Кинопоиске у проекта 7,5 балла при 15 тысячах оценок — более чем достойно.

Сюжет закручен вокруг двух историй, которые к финалу сплетаются в одну. Лондонский детектив Джек Кэффри (Аквели Роач) двадцать лет ищет своего младшего брата, похищенного при странных обстоятельствах. Подозрение падает на соседа с темным прошлым, но доказательств нет.

Параллельно богатое семейство Анкор-Феррерс возвращается в свой загородный дом, где их уже ждут двое типов, представившихся полицейскими. Хани и Молина — так они себя называют — быстро дают понять, что никакие они не стражи порядка, а самые настоящие психопаты с непонятными мотивами.

Реон играет Молину — эксцентричного безумца, который в паре с Хани (Саша Дхаван) создает гремучую смесь из черного юмора и саспенса. Его персонаж напоминает Рамси, но в менее кровавом варианте: те же странные улыбки, то же ощущение, что от этого человека можно ждать чего угодно.

Разница лишь в том, что здесь он действует не в одиночку, а в дуэте с подельником, и их диалоги превращают даже самые жуткие сцены в почти комедийные этюды.

Актеры, играющие злодеев из "полиции", — Иван Реон и Саша Дхаван — великолепны, — говорят зрители.

Зрители хвалят картинку: операторская работа, игра света и теней, тревожная атмосфера. Ну и конечно, тот самый дуэт, который держит в напряжении до самого финала. Для поклонников Реона, соскучившихся по его безуминке, — обязательный просмотр.

Ранее мы писали: Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Волк»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
