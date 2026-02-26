В перезапуске «Клиники» обновили культовую заставку — и одна деталь в ней намекает, какие проблемы ждут героев спустя 15 лет

25 февраля на ABC стартовал десятый сезон «Клиники» — он же перезапуск, которого одни фанаты ждали с замиранием сердца, а другие боялись как огня. Прошло 15 лет с момента, когда Джей Ди в последний раз прошел по коридорам «Святого сердца», и создатели решили: пора возвращаться. Заодно и проверить, как изменилась больница, да и сами герои .

Джей Ди больше не интерн и даже не врач, а консультант, который вернулся, чтобы помочь пациенту. Терк дорос до главного хирурга, Эллиот — до старшего врача. Медицина шагнула вперед, а вот дружба между главными героями осталась прежней. Уборщика и Келсо в новом сезоне нет — пока нет, но если проект выстрелит, их могут пригласить во второй сезон.

Главное, на что сразу обратили внимание зрители, — заставка. И слава богу, ее не испортили. Она всегда вызывала необъяснимое чувство спокойствия.

Создатели оставили ту самую песню Superman группы Lazlo Bane, под которую мы залипали все восемь сезонов оригинала (забудем, что был девятый). Визуальный ряд тоже почти не тронули: герои все так же идут к рентгеновскому снимку, где в конце появляется название сериала.

Но есть один новый штрих, который все меняет. Вместо старой доски с подсветкой Джей Ди выводит изображение на экран с айпада. Зрителям ясно дают понять: время ушло, технологии шагнули вперед, и нашим любимым врачам теперь придется иметь дело с прогрессом.

Фанаты выдохнули. Особенно после того, как в одном из ранних трейлеров мелькнула какая-то странная версия заставки, которая всем категорически не зашла. В итоге оставили как надо. Один из зрителей точно подметил настроение большинства:

Как же хорошо, что они сохранили оригинальную заглавную тему, а не сделали тот ужасный ремейк.

Перезапуск «Клиники» мог обернуться катастрофой — слишком уж трепетно фанаты относятся к оригиналу. Но первые отзывы и 87% свежести на Rotten Tomatoes говорят сами за себя: создатели справились.

Ранее мы писали: 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед